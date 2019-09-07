Обмен заключенными открывает путь к диалогу

Зарубежные лидеры и дипломаты увидели признак снижения напряженности между Россией и Украиной после обмена заключенными. Представители всех крупнейших европейских институтов прокомментировали возвращение заключенных россиян и украинцев на родину. В том числе высказались председатель Европейского совета Дональд Туск, генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и представители ОБСЕ.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен подающим надежду знаком. Президент США Дональд Трамп поздравил Москву и Киев с возвращением своих граждан и отметил, что это, возможно, первый гигантский шаг к миру. Владимир Зеленский, который в субботу встречал украинских заключенных в аэропорту, назвал обмен первым шагом к разблокированию диалога с Россией.

Владимир Зеленский, президент Украины: «7 августа 2019 года у нас состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны, возвращения наших военных, пленных, моряков, возвращения наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы и договорились, что на протяжении месяца они должны работать мощно, без лжи и вернуть наших пленных домой. Я читаю, что первый этап выполнен. И я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали, не меняя по ходу наши договоренности».

Во Внуково и Борисполе 7 сентября приземлились лайнеры с осужденными и задержанными гражданами России и Украины. Обмен состоялся в формате «35 на 35». В Москву в частности вернулись Владимир Цемах, которого считают основным свидетелем в деле о крушении малазийского Boeing над Донбассом, и глава украинской редакции «РИА Новости» Кирилл Вышинский. А в Киев прибыли все 24 задержанных в Керченском проливе моряка и режиссер Олег Сенцов.

Кто вернулся из Украины в Россию Читать далее

Как оценивать этот обмен в контексте российско-украинских отношений? И появился ли шанс на их улучшение? Теперь, по словам Владимире Зеленского, стороны будут стремиться «вернуть домой всех пленных», а также продолжат работу по урегулированию конфликта на Востоке страны в минском формате. Необходимо развести войска на всей территории Донбасса, и уже после этого можно будет говорить о полном прекращении огня и завершении войны, добавил украинский президент. В этом сейчас заинтересованы обе страны, хотя и по разным причинам, считает политолог Олеся Яхно: «И Россия, и Украина в какой-то степени заинтересованы в такой нормализации. Например, что касалось моряков, мы знаем, что через неделю заканчивался срок, когда Россия должна была освободить их, согласно решению Международного трибунала по морскому праву. В данном случае была найдена формула обмена, которая, как мне кажется, позволяет сохранять лицо России. Но если бы этого не произошло, то дальше мог бы включиться механизм определенных санкций. Поэтому я считаю, что Россия на сегодня заинтересована в том, чтобы начинать процесс постепенного снижения ограничений. В этом смысле она ищет какой-то вариант выхода из ситуации с Донбассом. Что касается Украины, власть не акцентирует внимание на агрессивных действиях, а на том, что нужно находить какие-то компромиссы. Вопрос освобождения и военных моряков, и политических заключенных назрел. И России это тоже было важно на текущем этапе».

Владимир Путин состоявший обмен пока не прокомментировал. Зато довольно подробно высказался российский МИД. Как отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, теперь сторонам нужно поддерживать настрой на решение проблем. Привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом, уверена Захарова. Однако это слишком оптимистичный взгляд на произошедшее. Решение гуманитарных вопросов вряд ли существенно повлияет на российско-украинские отношения в целом, отмечает заведующий сектором стратегических оценок Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Уткин: «Здесь нужно разводить два контекста. Первый — тот, в котором был произведен обмен, российско-украинский, и второй — то, что происходит с донбасским регулированием. С точки зрения России, конфликт в Донбассе — внутренне украинский. Здесь имеет значение, как выстраиваются отношения между Киевом, Донецком и Луганском, а выстраиваются они непросто. Фактические российская сторона на переговорах в Минске предлагает посредничество, чтобы стороны, которые не готовы разговаривать друг с другом, все-таки пришли к этому решению. Судя по всему, определенные подвижки там уже произошли.

Кто вернулся из России на Украину Читать далее

Конечно, все это находится под влиянием перезагрузки украинской власти. В общем-то, появилась совершенно другая динамика, но ее не стоит абсолютизировать, не стоит считать, что мы, решив вопрос гуманитарного порядка, приблизились вплотную к разрешению конфликта в целом. Действительно важно, что в судьбах отдельных людей произошли позитивные изменения, но это не значит, что Россия и Украина готовы договориться по всему комплексу сложных вопросов, которые их разделяют. Для украинского руководства может оказаться искушением вариант продвинуться по решению гуманитарным вопросам и остановиться на этом, заморозить ситуацию в плане политического регулирования. Потому что это вопросы наиболее болезненные, они вызывают противоречия в украинском обществе».

В последнее время активизировалась подготовка к встрече лидеров «нормандской четверки» по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. В последний раз такой саммит проходил в 2016 году. Как заявил на прошлой неделе Эмманюэль Макрон, главы России, Украины, Германии и Франции могут собраться уже в этом месяце. Это будет первой личной встречей Зеленского и Путина. Международный обозреватель ИД “Ъ” Максим Юсин считает, что на встрече «нормандской четверки» страны могут прийти к компромиссам по многим важным вопросам. Но есть и менее позитивный вариант развития событий: «Я бы обозначил два возможных сценария. Один — позитивный, потому что сейчас ясно, что этот обмен произошел в том числе и при активном западном посредничестве. И Меркель, и в еще большей степени Макрон сыграли в этом свою роль. Теперь фактически не остается никаких препятствий, чтобы провести саммит в “нормандском формате” и по горячим следам этого успеха договориться о каком-то серьезном продвижении в деле умиротворения в Донбассе. Потом уже открываются перспективы в конце года снятия европейских санкций против Российской Федерации — это позитивный путь. Негативный сценарий тоже существует — если под влиянием радикалов, которых очень много в Киеве, на этом Зеленский остановится. Потому что в последние дни атака на него шла очень серьезная.

Может так получится, что под давлением этих радикалов Зеленский решит ограничиться только этим шагом, не пойдет на серьезные компромиссы по Донбассу, и тогда все будет заморожено и постепенно, несмотря на этот успех, вернется к ситуации, которая была при Порошенко».

СМИ активно писали о предстоящем обмене в последние две недели. Назывались разные даты, условия и списки тех, кто вернется на родину. В четверг на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что переговоры близятся к финалу. В субботу он не встречал вернувшихся россиян в аэропорту. В это время российский президент был на праздновании дня города Москвы на ВДНХ.