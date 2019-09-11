Террористов подвели таймер и взрывчатка

В Северо-Кавказском окружном военном суде (СКОВС) начался процесс по делу жителей Ставропольского края Русманбета Менглибаева и Рината Сулейманова. По версии следствия, они входили в диверсионно-террористическую группу «Ногайская степь» и участвовали в подготовке террористических актов на курортах Кавказских Минеральных Вод. Обвиняемые не признают вменяемых им преступлений. По их просьбе суд запретил фото- и видеосъемку заседаний.



По версии Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Сулейманов и Менглибаев добровольно вступили в диверсионно-террористическую группу «Ногайская степь», возглавляемую Рафаэлем Исмаиловым, на счету которой множество особо тяжких преступлений.

Как говорится в деле, участники банды, в которую входили подсудимые, 15 августа 2010 года убили в Пятигорске таксиста Александра Кима и бросили его тело в лесу около села Садовое. После этого злоумышленники установили в «Жигулях» убитого самодельное взрывное устройство (СВУ) и припарковали такси в жилом квартале рядом с пятигорским кафе «Кейптаун». При взрыве ранения получили 46 человек. Спустя месяц бандиты готовили похожий теракт в Ставрополе. Они инсценировали взрыв с участием «террориста-самоубийцы», оставив за рулем заминированной машины убитого ими выстрелами в голову таксиста Геннадия Толбоева. В этот раз преступники подстраховались, не только установив самодельную бомбу в самом такси, но и прикрепив еще одно СВУ с тыльной стороны ставропольского кафе «Глория», рядом с которым был оставлен начиненный взрывчаткой автомобиль. Однако бдительный прохожий спутал планы террористов, сообщив правоохранителям о подозрительном предмете. Саперы, прибывшие по вызову к кафе «Глория», обнаружили, что у бомбы оказался неисправен таймер, к тому же взрывчатка, сделанная из смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры, отсырела.

В рамках уголовного дела было допрошено более 200 жителей Кавказских Минеральных Вод и Ставрополя, признанных потерпевшими.

Подсудимые Русманбет Менглибаев и Ринат Сулейманов отрицают свою причастность к инкриминируемым преступлениям, утверждая, что обвинение основано на оговоре. Кстати, Сулейманов в марте 2010 года был приговорен Степновским районным судом Ставропольского края к одному году колонии-поселения. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей). Менглибаев же был приговорен Нефтекумским районным судом в 2012 году к двум с половиной годам колонии общего режима за незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Отметим, что Ставропольский краевой суд признал в 2013 году вину в подготовке терактов членов «Ногайской степи» Аслана Отепова, Исламхана Абдурахманова, Анварбека Амангазиева и Эльдара Кайбалиева. Один из них, Отепов, заключил с прокуратурой досудебное соглашение, дав признательные показания и оказав содействие расследованию дела. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Остальные подсудимые, в ходе следствия также признавшие вину, на процессе заявили, что оговорили себя, не выдержав методов силовиков. Им суд назначил в виде наказания от 22 до 25 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Осужденные обжаловали приговор в Верховном суде России, но безуспешно.

Также к 15 годам лишения свободы СКОВС приговорил еще одного раскаявшегося террориста из «Ногайской степи» — Рустама Исмаилова, младшего брата главаря банды Рафаэля Исмаилова. Последний был убит в ходе перестрелки со спецназовцами в октябре 2010 года, когда силовики попытались задержать его на трассе Ачикулак—Буденновск. В багажнике его автомобиля была обнаружена бомба, начиненная саморезами. Ее преступники планировали установить в Железноводске перед зданием ОВД.

Олег Горяев