Домодедово расширил аэровокзал в зоне внутренних рейсов

Московский аэропорт Домодедово открыл западный атриум в зоне внутренних рейсов. Как сообщает пресс-служба аэропорта, там функционируют новая входная группа, большая зона ожидания, автоматизированные терминалы для заказа такси и покупки билетов на «Аэроэкспресс» и медицинский пункт.

Из этой части аэровокзала пролегает самый короткий путь к паркингу Р3, который предназначен для автомобилей операторов каршеринга. Высота атриума достигает 22 м, общая площадь терминала выросла на 6,8 тыс. кв. м.

«Это зеркальное отражение восточного атриума, который мы открыли для международных рейсов. Благодаря проекту действующий аэровокзал обрел гармоничный и завершенный вид, а у пассажиров появилось новое функциональное пространство для комфортного отдыха»,— сказал директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.

В западном атриуме планируется развитие выставочных и коммерческих проектов. Сейчас здесь расположилась выставка ретроавтомобилей. В экспозиции представлены 24 автомобиля и 2 мотоцикла выпуска 1920–1930-х годов, среди которых модели ведущих французских, американских, итальянских и немецких производителей.

Как ранее сообщал “Ъ”, Минтранс выступил резко против проекта радикального расширения инфраструктуры Домодедово с двух до восьми взлетно-посадочных полос. Аэропорт готов вложить 741 млрд руб. до 2040 года без привлечения госсредств, чтобы создать хаб для транзитных авиаперевозок между Европой и Азией. В Минтрансе считают, что расширение Домодедово не согласовано со стратегией развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года и приведет к снижению безопасности полетов.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Домодедово перечеркивают полосы».