Третьего не дано Мэр Сочи Анатолий Пахомов после двух сроков в должности заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост главы города

Глава Сочи Анатолий Пахомов ­сообщил, что не подавал документы на конкурс по избранию нового мэра курортной столицы, чтобы «дать возможность порулить и другим». Прием документов закончился 29 августа, а 10 сентября депутаты городского собрания закрытым голосованием выберут градоначальника. ­Самого господина Пахомова, пришедшего в Сочи с должности мэра Анапы в 2009 году, избиратели подавляющим большинством голосов дважды делали мэром на прямых выборах. За последние два года в мэрии Сочи было арес­товано и осуждено пять вице-­мэров и еще не менее десятка чиновников различных рангов. Это, по мнению экспертов, и пошатнуло ­карьеру Анатолия Пахомова.

Глава Сочи Анатолий Пахомов за­явил, что не намерен участвовать в конкурсе по выбору мэра курортной столицы, который пройдет 10 сен­тября текущего года в связи с окончанием полномочий действующего градоначальника. Об этом он рассказал журналистам 29 августа после церемонии открытия новых имен на Аллее звезд фестиваля «Новая волна». «Отслужил честно два срока, думаю, что этого было достаточно. Что бы там ни говорили, мы сделали очень много. Мне кажется, уже можно дать возможность порулить и другим»,— сказал господин Пахомов. Данное решение, по его словам, принято им уже давно.

29 августа закончился прием документов кандидатов на участие в конкурсе по выбору главы города Сочи. Заявки начали принимать 30 июля. До 10 сентября конкурсная комиссия проверит заявки кандидатов на соответствие требованиям, после чего депутаты сочинского парламента закрытым голосованием выберут нового главу города. Число кандидатов варьируется от шести до девяти человек — в зависимости от того, кто из них отсеется в первом туре конкурса. Возглавить город, по версии источников “Ъ-Кубань”, может вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский или новый вице-мэр города по правовым вопросам Григорий Артамонов.

Согласно опубликованной конкурсной документации, новым мэром Сочи может стать любой гражданин с высшим образованием, не ограниченный в избирательных правах, имеющий не менее пяти лет стажа на руководящих должностях муниципальной или государственной гражданской службы, знающий законы и обладающий навыками оперативного принятия и реализации управленческих решений. В настоящее время конкурсная комиссия получила заявки 18 кандидатов на пост мэра Сочи, о ком именно идет речь, пока неизвестно. Как сообщили в Городском собрании, на должность мэра претендуют четыре женщины и 14 мужчин. Средний возраст кандидатов составляет 45 лет. 13 претендентов живут в Краснодарском крае, в том числе 9 в Сочи, два зарегистрированы в Москве, а три в других регионах Российской Федерации, в том числе Удмуртской республике, Республике Ингушетия и Екатеринбурге. Большинство из 18 кандидатов являются руководителями коммерческих предприятий.

Сейчас Анатолию Пахомову 58 лет. Исполняющим обязанности главы Сочи он был назначен распоряжением прежнего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 20 января 2009 года, а 26 апреля победил в выборах главы с 76,86% голосов избирателей. Тогда он оставил далеко позади своего основного соперника Бориса Немцова, набравшего только 13% голосов. В 2014 году господина Пахомова вновь избрали прямым голосованием с 75,37% голосов. Тогда его основным соперником стал представитель КПРФ Игорь Васильев (16,7%).

Господин Пахомов родился в станице Новоархангельской Тихорецкого района. В 1983 году стал инженером-механиком, окончив Кубанский сельскохозяйственный институт. В 2000 году получил степень кандидата экономических наук, а в 2005-м — доктора технических наук. В 2006 году ему присвоено ученое звание профессора. Работал трактористом и слесарем в совхозе «Тихорецкий», в органах комсомола, на руководящих должностях в коммерческих структурах (НПО «АПЕКС», ОАО «Кубаньхлебопродукт»). В 1997 году Анатолий Пахомов стал директором департамента потребрынка и ценовой политики, а пос­ле — вице-мэром Краснодара. С 2001 по 2004 год руководил Управлением Госторгинспекции по краю, а в октябре 2004-го был назначен на должность руководителя регионального департамента комплексного развития курортов и туризма. В марте 2006 года был избран главой Анапы, откуда в 2009 году ушел руководить Сочи.

Возглавить город может вице-губернатор Краснодарского края Алексей Копайгородский или новый вице-мэр города по правовым вопросам Григорий Артамонов

Второй срок Анатолия Пахомова ознаменовался массовыми арестами в мэрии курорта. Были задержаны по различным обвинениям (от превышения полномочий и халатности до мошенничества и получения взятки): первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, вице-мэр Иван Бомбергер, директор департамента архитектуры, градо­строительства и благоустройства Владимир Малов, директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский, первый зам­главы Сергей Юрин, замдиректора департамента экономики и стратегического развития Александр Иванов, зам­директора департамента городского хозяйства Виталий Петренко, директор департамента имущественных отношений Владимир Пермяков, вице-мэр курорта Юрий Паламарчук, а также еще ряд бывших сотрудников сочинской мэрии.

Директор Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев считает, что уход Анатолия Пахомова с должности главы ­Сочи вполне логичен, поскольку­ у ­него практически нет команды и фактически без избрания нового мэра взяться ей неоткуда. «Ситуацию нужно менять, и делать это нужно как можно скорее. Текущая властная конфигурация в Сочи держится уже около 10 лет. Город нуждается в масштабной "кадровой перезагрузке" и в первую ­очередь — в новом мэре. Муниципалитету требуется встряска, которая поз­волит перенастроить систему управления городом»,— считает политолог.

Дмитрий Михеенко