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Председатель Еврокомиссии представила новых еврокомиссаров

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября представила новый состав еврокомиссаров. Госпожа фон дер Ляйен, избранная на этот пост в июле, и 26 еврокомиссаров, которые были представлены сегодня, должны занимать свои посты до 2024 года. Новые еврокомиссары вступят в должность 1 ноября, их кандидатуры еще должен утвердить Европейский парламент.

Одним из трех вице-председателей Еврокомиссии стал нидерландский политик Франс Тиммерманс, которого прочили в новые главы Еврокомиссии до назначения госпожи фон дер Ляйен и который будет заниматься вопросами защиты окружающей среды. Двое других — Маргрете Вестагер (Дания), которая была еврокомиссаром по вопросам конкуренции в прошлом составе комиссии и будет заниматься вопросами цифровых технологий и конкуренции в новом, и Валдис Домбровскис (Латвия), который будет заниматься экономическими и социальными вопросами. Бывший премьер-министр Италии Паоло Джентилони станет еврокомиссаром по экономике, а министр иностранных дел Испании и бывший председатель Европарламента Жозеп Боррель будет заниматься иностранными делами и вопросами безопасности.

В новом составе Еврокомиссии нет представителя Великобритании, так как к началу работы нового состава она должна уже выйти из ЕС: теперь в Еврокомиссию входят 27 человек — по количеству стран—членов ЕС.

О том, как Урсула фон дер Ляйен стала председателем Еврокомиссии, читайте в публикации “Ъ” «Министра обороны ФРГ призвали на службу Европе».

Яна Рождественская


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