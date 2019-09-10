Прокуратура помогла «Госстрою» снять арест с земельных участков

Прокуратура Октябрьского района Уфы встала на сторону застройщика ООО «Герал» в споре с судебными приставами, сообщает прокуратура республики. ООО «Герал» входит в группу компаний «Госстрой» предпринимателя Кирилла Бадикова. Так как в отношении «Герала» возбуждены исполнительные производства, приставы через суд наложили запрет на регистрацию двух земельных участков, на которых компания строит ЖК «Белая река». Участки находятся в собственности застройщика. Строительство ЖК идет при долевом участии граждан. Так как земельные участки не относятся к имуществу, за счет которого могут быть исполнены обязательства должника, а арест мог привести к срыву сроков сдачи домов, прокуратура внесла протест на постановление приставов. Участки были освобождены от обременения, отмечают в надзорном ведомстве.

По данным kartoteka.ru, в 2019 году в отношении «Герала» возбуждены исполнительные производства на 17 млн руб., в 2018 году — на 9,6 млн руб.

Ирина Самойлова