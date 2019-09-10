McDonald`s покупает разработчика голосовых технологий Apprente

McDonald`s купила стартап Apprente, который занимается голосовыми технологиями, объявила сеть ресторанов быстрого питания сегодня, 10 сентября. О сумме сделки не сообщается. McDonald`s собирается использовать разработанные стартапом технологии в своих заведениях.

Apprente был создан в 2017 году, с тех пор компания привлекла $4,8 млн. Стартап разрабатывает платформы для голосового заказа в формате диалога, предусматривающие использование разных языков и сложные заказы из многих пунктов. Как сообщает McDonald`s, эти технологии будут использованы при заказе в «Макавто», а впоследствии в киосках в заведениях и в мобильном приложении. Как пишет TechCrunch, McDonald`s уже тестировала технологии Apprente в некоторых своих кафе.

Яна Рождественская