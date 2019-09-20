Bosco MISHKA Bar и «Особое место»

Bosco MISHKA Bar

Отличный томатный соус с каперсами

Bosco MISHKA Bar Фото: предоставлено Bosco

Реинкарнация Bosco Bar в ГУМе превзошла все ожидания, и не мудрено — к проекту подключились лучшие силы отрасли: партнером и автором концепта выступает ресторатор Арам Мнацаканов (Jerome, «Рыба», «Рыба на Даче», «Мама Тута» в Петербурге, Probka в Петербурге и в Москве, Mine в Берлине), а за интерьер отвечают сестры Сундуковы. Проект еще находится в процессе становления. Сейчас закончился первый этап реконструкции, который создатели называют «первым эпизодом», а в ноябре MISHKA закроется на две недели для воплощения «второго эпизода» — он будет касаться преимущественно технологии кухни и не затронет основных элементов интерьера, разве что стальной постамент-«мавзолей» в первом зале уступит место обычной ресторанной мебели. Так что в целом вся идеология нового концепта уже ясна и вызывает самые положительные эмоции. На Красной площади появилось свежее место, принадлежащее новой эпохе, которое не просто преодолело всю инерцию советской стилистики, цепко владеющей ГУМом по сей день, но сумело ироничо и весело вплести ее в контекст собственного миропонимания. И Арам Мнацаканов, и Ольга и Ирина Сундуковы — давно уже люди мира, очень много путешествующие и впитывающие все свежие и модные тренды. Вот именно это ощущение свежего воздуха, открытых границ и общемирового контекста им удалось привнести в новый Bosco MISHKA Bar, сохранив при этом его историческую самобытность. Распахнутые на Красную площадь витринные окна, продлевающая пространство зала огромная веранда, фасадная иллюминация ГУМа в тысячи лампочек, перенесенная внутрь интерьера, чтобы подчеркнуть его уникальные арочные стены и хулигански смешать все пространства в веселую кучу-малу, когда ресторан вырывается на улицу, а улица в ресторан, старые венские стулья из запасников магазина, «щербатые» деревянные столы, контактная барная стойка в стиле хайтек и знакомый с детства чешский фарфор в цветочек — все это вызывает улыбку и поднимает настроение. Создатели проекта шлют гостям множество сигналов, изящно дающих понять, что они разговаривают с ними на одном языке и виртуозно жонглируют смыслами и символами. Именно таким и должен быть современный ресторан, в котором главное — давно уже не еда, а общая эмоция. Но и еда в MISHKA отлично вписывается в общий концепт и всем своим видом и вкусом транслирует публике те ключевые гастрономические ценности, на которых выстраивают свою работу лучшие (не по престижным рейтингам, а по народной любви) рестораны во всем мире: высококачественные продукты, яркие, ясные, мощные вкусы, наипростейшая подача, дружественная атмосфера. Сам Арам Мнацаканов формулирует это принцип как «Friends.Food.Wine».

Удивительным образом цены в новом баре оказались чуть выше среднегородских, без серьезной поправки на Красную площадь. А в меню, как и следовало ожидать, вошли самые популярные в Москве хиты — от пиццетты и карпаччо из тунца до бургера и борща, все — в авторской интерпретации бренд-шефа AM Restaurants Антонио Фреза, который теперь проводит полнедели в Москве, полнедели в Питере. В репертуар «Мишки» вошла даже пара блюд из меню Jerome — отличный салат с вяленой свеклой, сыром робиола и мороженым из васаби (690 руб.) и крудо из мурманского гребешка с отменным маслом extra virgin и вишней, маринованной в граппе с сахаром. А еще — известный по репертуару Probka запеченный баклажан со свежими травами и кунжутным соусом тахини (550 руб.). Есть несколько пиццетт — по римскому рецепту пинцы, с самодельными малосольными анчоусами и страчателлой (550 руб.), мортаделлой и фисташками (550 руб.), лесными грибами (600 руб.) и с нутеллой (500 руб.), а еще — борщ (600 руб.), бургер с хрустящим цыпленком (850 руб.), утиная ножка конфи в соусе из красного вина и вишни (990 руб.), телячьи щечки с гречей (950 руб.) и отменный осьминог, запеченный с томатами, оливками и каперсами (1800 руб.), который подается в глубокой тарелке в цветочек с утопленным в густом соусе гигантским ломтем хрустящего хлеба. Пожалуй, именно это блюдо наглядней всего отражает концепцию нового заведения – его раскованность, ироничность, энергию и понимание ценности качества продукта. Будем надеяться, что этот мощный месседж с Красной площади оценит московское ресторанное сообщество.

Bosco MISHKA Bar (4 / 5) Красная площадь, 3

«Особое место»

Уютный яблочный пирог с бузиной

"Особое место". Фото: пресс-служба ресторана

Ресторан под названием «Особое место» в Трехпрудном переулке действительно оказался местом, непохожим на все прочие рестораны по соседству. Он подчеркивает свой уют, ориентирован на аудиторию 40+ и предлагает вполне достойную еду жителям Патриарших, уставшим от постоянного шума и жаждущим уединения. Соседи по дому приходят на завтрак «в тапочках», сюда же по вечерам на романтические свидания, сюда же по выходным с детьми. В общем, «Особому месту» удалось почти невозможное — сделать тихое место «на районе», известном на всю Москву своей безудержной публичностью. Автором проекта выступил Андрей Грязнов, который в ресторанном бизнесе уже больше 20 лет и которому принадлежит несколько ресторанов как раз не в самой центральной локации («Пражечка», сеть баров «Черновар», паб «О’Коннор’c»). Меню «Особого места» на треть состоит из вегетарианских блюд — в угоду моде и запросам местной публики, но в целом весьма консервативно и традиционно. Исключение составляет разве что съедобная чашка из песочного теста с шоколадной глазурью, в которой подается кофе на выбор — эспрессо, капуччино или американо (250 руб.). Этот маленький аттракцион оттеняет неспешное течение жизни в «Особом месте» с его комфортной винной картой (где всегда есть спецпредложение с винами до 1000 руб., а также с постоянной линейкой от 2500 до 10 000 руб.), искусственным камином, уединенным дегустационным залом с большим общим столом и проигрывателем, где по вечерам ставят Синатру и Дассена. В меню — закуски к вину и много понятных, уютных блюд: от салата из теплых кабачков и авокадо (550 руб.) до сливочного ризотто с грибами (690 руб.) и теплого яблочного пирога с парфе из груши и бузины (450 руб.). Уютное, в самом деле, место.