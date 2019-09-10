В Башкирии с торгов проданы два участка золота

Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (Приволжскнедра) по итогам двух аукционов продал право пользования на 20 и 25 лет двумя участками россыпного золота в Башкирии. Сибайское ООО «Весна» стало победителем аукциона на право пользования участком Восточного фланга Султановской группы россыпей (расположен в Баймакском и Абзелиловском районах, в 9 км северо-восточнее деревни Кусеево), сообщает «Интерфакс». Компания предложила за 20-летнюю лицензию 8,66 млн руб. при стартовом платеже 3,33 млн руб. Балансовые запасы участка оцениваются в 87 кг золота, забалансовые — в 54 кг. ООО «Весна», по данным kartoteka.ru, принадлежит директору предприятия Марату Альгужину.

Челябинское ООО «Миасский прииск» (принадлежит Альбине Галлямовой и Юрию Иванову) получит 25-летнюю лицензию на пользование участком Тарлауской площади в Учалинском районе (в 9 км западнее Учалов). Компания предложила заплатить за право пользования участком 7,08 млн руб. Начальная цена составляла 1,54 млн руб. Запасы золота на участке по категории С1 оцениваются в 81 кг, по категории Р3 — в 100 кг.

Третий аукцион — на право пользования участком Дарывлы в Абзелиловском районе не состоялся.

Ирина Самойлова