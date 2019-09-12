Морской город определился с курсом

В прошлом году Кронштадт посетило рекордное для города количество туристов. Этот факт — лучшее подтверждение того, что город выбрал правильную стратегию дальнейшего развития за счет превращения в туристический кластер.

До конца 1996 года город-порт, расположенный на острове Котлин и еще нескольких небольших островах, оставался закрытой военно-морской базой. Попасть туда было возможно только по пропускам. Мало того, до 1983 года — только водным транспортом. В 1984-м построили северный участок дамбы, в 2011-м открыли ее южный отрезок, появилась развязка с кольцевой автодорогой (КАД). А в последние годы на горизонте развития города-острова замаячила масштабная перезагрузка вкупе с его превращением в туристический кластер.

«Развитие Кронштадта как туристического направления перспективно во всех смыслах. Это позволит привлечь больше туристов — как российских, так и иностранных. А главное — это будет новый сегмент туристов, те, кто интересуется морской и военной историей. Региону нужны новые зоны отдыха, спорта и досуга. В конце концов, это оттянет потоки от обычных туристических троп, таких как Эрмитаж и Мариинский театр. Восстановление Петровского дока с музеем поможет создать не только новые туристические маршруты, но и в целом способствовать развитию экономики региона»,— считает Алексей Сулимов, руководитель проекта культурно-туристической платформы Best.Petersburg.

Хорошая база

Эксперты высоко оценивают существующий туристический потенциал Кронштадта. «В Кронштадте располагаются уникальные туристические ресурсы — исторические, природные, социально-культурные. Обилие памятников воинской славы, уникальных архитектурных и фортификационных объектов, гидротехнических сооружений, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет большой интерес для туроператоров и самостоятельных туристов. Всего в городе насчитывается более 500 объектов культурного наследия»,— рассказывает Ирина Фалина, начальник информационно-культурного центра СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта».

Туристы уже проявляют значительный интерес к посещению города. Согласно статистическим данным, динамика посещаемости Кронштадта постоянно увеличивается. В 2018 году посещаемость города туристами составила 1,6 млн человек, а в этом году, вероятно, этот рекорд будет побит. Основной туристский поток в Кронштадт — это русские туристы, различного возраста и социального положения. Последние несколько лет увеличивается тенденция самостоятельного туризма.

По посещаемости туристами Кронштадт занимает устойчивое место в пятерке популярных пригородов Санкт-Петербурга. Кронштадт с сохранившимися до наших дней крепостными сооружениями, морскими фортами, кораблями, стоящими на рейдах, возможностью организации стоянок для яхт и маломерных судов является перспективным районом для развития туризма.

«Самыми привлекательными объектами для посещения туристами являются кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца, уникальные береговые форты, Музей истории Кронштадта, Мемориальный музей святого праведного Иоанна Кронштадтского. Большое количество туристов приезжает в Кронштадт благодаря ярким событийным мероприятиям: День Военно-морского флота, День города, День Победы. Значимые для города события являются дополнительным фактором привлечения в город туристов. Например, грандиозный Главный морской парад, посвященный Дню ВМФ России, проводимый в акватории острова Котлин. Тысячи туристов приехали в Кронштадт, чтобы принять участие в развлекательных мероприятиях, посмотреть праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и полюбоваться красочным салютом»,— делится госпожа Фалина.

Потенциал решили развивать

Правительство Петербурга далеко не первый год обсуждает возможности становления Кронштадта в качестве туристического центра. Было разработано немало стратегий его развития в данном направлении. Предполагалось, что здесь будет судоремонтный завод, из Петербурга переведут военно-морские учебные заведения, также планировалось сделать Кронштадт вместо «Ленэкспо» местом проведения международной выставки в сфере кораблестроения, судостроения и морских вооружений — Военно-морского салона (ВМС). Но пока ни один из проектов не был реализован в полной мере.

Сейчас в Кронштадте ведутся работы по созданию военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Западного военного округа, посвященного истории и последним научным достижениям российского флота. Распоряжение о его открытии в прошлом году подписал Дмитрий Медведев. Общая площадь парка должна составить 31 га. На территории Западной дамбы Усть-Рогатки сейчас уже работает тематическая зона боевых кораблей. Также есть возможность посетить корабли-музеи — эсминец «Беспокойный» и ракетный катер Р-47 «Тамбовский комсомолец».

Кроме этого, президент России Владимир Путин поручил создать автономную некоммерческую организацию, призванную сформировать в Кронштадте туристско-рекреационный кластер, поясняют в информационно-культурном центре СПб ГБУ «Музей истории Кронштадта». Проект АНО «Кронштадт. Остров фортов» представили в июне в рамках Петербургского экономического форума. «Благодаря проекту "Кронштадт. Остров фортов" город должен стать самым большим островом-музеем в мире, посвященным истории ВМФ. Условно весь проект можно разделить на три сектора: музейный, научно-образовательный и туристический»,— поясняет Ирина Фалина.

Главная идея проекта состоит в объединении трех фортов: Александр I, Петр I и Кроншлот. Также планируется создать исследовательские лаборатории, детский технопарк, океанариум, дайвинг-центр, музеи и необходимую туристическую инфраструктуру. За счет этого за пять лет предполагается нарастить туристический поток в Кронштадт до 5 млн человек в год.

В июле-августе в Кронштадте уже можно было посетить выставку знаменитого русского мариниста Ивана Айвазовского, организованную проектом «Кронштадт. Остров фортов» и Музеем истории Кронштадта. «На выставке были представлены картины и альбомные рисунки из фондов Русского музея, музея-заповедника "Петергоф" и Центрального военно-морского музея. Особый интерес вызвали ранее недоступные широкому зрителю картины Айвазовского из частных коллекций. Несомненно, выставка привлекла в город тысячи туристов»,— отметила госпожа Фалина.

На рост туристического потока также может оказать благотворное влияние и планируемое улучшение транспортной доступности Кронштадта. В 2016 году был представлен план с новой развязкой КАД и тремя новыми дорогами на острове. Обсуждается идея запуска в перспективе скоростного трамвая в Кронштадт со стороны «Лахта-центра». Пока что жители Петербурга и туристы продолжают добираться до Кронштадта по Кольцевой автодороге.

Ксения Потапова