Территорию у двух башен Нижегородского кремля благоустроят за 11 млн рублей

Единственным участником аукциона по благоустройству территории Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде от Дмитриевской башни до Кладовой – около 200 м – стало местное ООО «Партнер», сообщается на портале госзакупок. Стоимость контракта будет соответствовать начальной (максимальной) цене в 11,8 млн руб. Добавим, что компания уже является подрядчиком по капитальному ремонту площадок на территории склона кремля у Северной и Ивановский башен и благоустраивает Светлоярский парк.

Согласно технической документации, в течение двух месяцев с момента заключения контракта подрядчику предстоит переложить брусчатку между Дмитриевской и Кладовой башнями. При этом 15% нового материала должны быть с гравировкой «1221» – датой основания города. Отметим, что такая плитка уже уложена на участке от Дмитриевской башни по направлению к Чкаловской лестнице. Кроме того, подрядчику необходимо уложить рулонный газон и организовать систему автоматического полива, установить скамьи и урны.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Партнер» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1991 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Бенефициаром и гендиректором является Светлана Юхман. Финансовая отчетность не раскрывается.

Анастасия Еремина