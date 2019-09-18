«"Ковбоев" на рынке все меньше» Анализ правовых инструментов по сопровождению трансюрисдикционных процессов, наиболее востребованных у российских инвесторов

Администрирование частного капитала — процесс, чутко реагирующий на самые незначительные изменения законодательства. О тенденциях структуры спроса частных клиентов, потере интереса к одним юрисдикциям, наращивании спроса на другие и правовых инструментах по сопровождению трансюрисдикционных процессов, наиболее востребованных у российских инвесторов, “Ъ” поговорил с партнером консалтинговой компании QUORUS Евгением Жилиным.

— Процессы движения капиталов между юрисдикциями находятся под влиянием множества факторов. Как сейчас выглядит картина с точки зрения правового регулирования?

— Администрирование частного капитала стало значительно более трудоемким процессом. Помимо большого выбора возможностей для инвестиций — от стабильных казначейских бумаг до высокорисковых венчурных активов — определенные сложности представляют ужесточившиеся правила об идентификации клиентов, подтверждении легальности доходов, блокировании подозрительных операций, а также все еще относительно новые (проходящие апробацию) правила об автоматическом обмене налоговой информацией. Для проведения одних и тех же операций требуется значительно больше времени на анализ их возможных последствий.

— Как эти тенденции отражаются на рынке юридических услуг?

— Управление частным капиталом концентрируется в руках банков, относительно крупных управляющих компаний или семейных офисов. Небольшим офисам из одного-двух сотрудников становится все сложнее соответствовать предъявляемым требованиям и критериям. Прогнозируется дальнейшая консолидация игроков, особенно на зарубежном рынке.

— В условии низкой прозрачности правовых механизмов услуги юристов становятся особенно востребованными. Как меняется структура спроса частных клиентов?

— Явной тенденцией является диверсификация запросов от клиентов. Если раньше в основном поднимались вопросы о сохранении капитала, то сейчас все больше интересуются передачей капитала следующим поколениям и защитой от кредиторов. Если раньше речь шла об экономии налогов, то сейчас на повестке дня стабильность и предсказуемость налоговых режимов на годы вперед. Возросла осознанность клиентов относительно соблюдения налоговых и регуляторных правил. «Ковбоев» на рынке все меньше.

Три года постоянно сохраняют высокую востребованность около 20 направлений оказания услуг, связанных с внешнеэкономической деятельностью частных клиентов. Тем не менее их можно разделить на несколько групп. Во-первых, это процессы структурирования и движения международных капиталов. Актуальны и критический анализ ранее созданных трастов, и санация или упрощение офшорных структур, и передача капитала следующим поколениям. Во-вторых, комплекс вопросов миграционного и налогового законодательства в различных юрисдикциях. Это и получение иностранного гражданства, и смена налогового резидентства, и создание, а в иных случаях — разблокировка счетов в иностранных банках. И, в-третьих, услуги по разрешению споров, включая международные коммерческие арбитражи, корпоративные споры, защиту от кредиторов.

— Какие юрисдикции вы бы включили в топ-лист наиболее привлекательных для российского капитала?

— В первую очередь Швейцария, Лихтенштейн, потому что сохраняют вес в контексте размещения средств и создания семейных фондов (Лихтенштейн в особенности), США — с перспективой создания трастов в Неваде, особенно в связи с неучастием США в автообмене, и по-прежнему сохраняют популярность Гонконг и Сингапур.

— Хорошо, а какие юрисдикции теряют популярность среди российских инвесторов?

— Значительно меньше стало запросов на создание трастов на Гернси, Джерси, на Кипре и Британских Виргинских Островах. Также непрозрачные офшоры типа Белиза, Сейшел, Маршалловых Островов, Вануату теряют популярность у благонадежных клиентов.

— Можно ли сформулировать карту наиболее востребованных у российских инвесторов правовых инструментов по сопровождению трансюрисдикционных процессов?

— На рынке предлагается все больше так называемых страховых схем, предполагающих покупку полисов с передачей значительной части капитала в управление страховым компаниям и «уход с радара» в контексте обмена налоговой информацией.

Многие западные банки создают либо предлагают клиентам инвестировать в закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости с трех-пятилетним горизонтом держания и доходностью на уровне до 20% годовых.

Развивается предложение структурных продуктов, особенно на фоне постоянно курсирующих слухов о перегретости западных рынков. Наблюдается возрастающая активность в сфере альтернативных инвестиций.

В остальном финансовые инструменты не претерпевают существенных изменений.

Интервью взяла Юлия Карапетян