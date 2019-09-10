Арендодатели требуют признать «Мозхозторг» банкротом

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению заявление о банкротстве сети магазинов «Мозхозторг», следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление 29 августа подали три индивидуальных предпринимателя: Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. Заседание назначено на 1 ноября.

«Мосхозторг» не оплачивал аренду помещения по улице Новослободская, 46 с октября 2018 года по февраль 2019 года. Задолженность ответчика по арендной плате составляла около 8 млн руб. Требования арендодателей в июне Арбитражный суд удовлетворил. В августе суд удовлетворил иск Дмитрия Мазура, Игоря Муравлева и Дмитрия Перепеченова по выплате 5,5 млн руб. за аренду того же помещения с марта по июнь 2019 года.

«Мосхозторг» подал к предпринимателям иск о расторжении договора аренды и признании суммы обеспечительного платежа частичной оплатой. Оно было рассмотрено 6 сентября, но решение по этому иску пока не опубликовано.

В апреле компания «Оризвем» взыскала с «Мосхозторга» 9 млн руб. задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова, 24.

«Мосхозторг» был основан в 2015 году. Ассортимент включает инструменты для строительства и ремонта, товары для дома и сада, бытовую химию и пр. Согласно Kartoteka.ru, в 2017 году сеть получила 2,25 млрд руб. выручки и 94,1 млн руб. чистой прибыли. По данным ЕГРЮЛ, до июня 2019 года 50,5% «Мосхозторга» владела основательница Вероника Кирьянова, но теперь эта доля перешла болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети принадлежат петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

Ранее “Ъ” писал, что сеть магазинов хозяйственных товаров, которая закрыла около половины из 65 магазинов с конца 2018 года, может прекратить развитие. Ритейлер перестал искать новые площади, а часть действующих помещений выставлена на рынке. Один из арендодателей «Мосхозторга» уже уведомил о намерении обанкротить компанию, всего же к сети подано исков на 77 млн руб.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Арендодатели зачистили "Мосхозторг"».