Арендодатели зачистили «Мосхозторг»

Сеть магазинов хозяйственных товаров «Мосхозторг», которая закрыла около половины из 65 магазинов с конца 2018 года, может прекратить развитие. Как стало известно “Ъ”, ритейлер перестал искать новые площади, а часть действующих помещений выставлена на рынке. Один из арендодателей «Мосхозторга» уже уведомил о намерении обанкротить компанию, всего же к сети подано исков на 77 млн руб.

Московское ООО «Оризвем» 25 июня уведомило о намерении обратиться с заявлением о банкротстве ООО «Мосхозторг», которое управляет одноименной сетью магазинов в Москве. Ранее в апреле «Оризвем» взыскал с компании 9 млн руб. задолженности по аренде помещения на улице Дмитрия Ульянова у метро «Академическая», следует из материалов арбитражных дел. Всего с начала 2019 года контрагенты подали к сети 31 иск на примерно 77 млн руб. В «Мосхозторге» не ответили на запрос “Ъ”, связаться с «Оризвемом» не удалось.

«Мосхозторг» был основан в 2015 году. Ассортимент включает инструменты для строительства и ремонта, товары для дома и сада, бытовую химию и пр. Согласно Kartoteka.ru, в 2017 году сеть получила 2,25 млрд руб. выручки и 94,1 млн руб. чистой прибыли. По данным ЕГРЮЛ, до июня 2019 года 50,5% «Мосхозторга» владела основательница Вероника Кирьянова, но теперь эта доля перешла болгарской Falcon Home Distribution. Еще 10% сети принадлежат петербургскому предпринимателю Илье Траберу, 39,5% у Ильи Полячкова.

В конце 2018 года издание РБК сообщило, что «Мосхозторг» сократил сеть на 15%, до 65 магазинов. Сейчас, согласно сайту сети, в нее входит 36 точек, но руководитель направления стрит-ритейла СBRE в Москве Юлия Назарова говорит, что площади некоторых из работающих магазинов «Мосхозторга» уже предлагаются на рынке. По словам другого консультанта, площади для открытия новых магазинов компания не ищет. По данным РБК, «Мосхозторг» планировал сосредоточиться на развитии магазинов в спальных районах города на меньших площадях. На сайте «Мосхозторга» указано, что за пределами ТТК работают десять магазинов.

Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости скептически относится к таким планам: отличительной особенностью «Мосхозторга» был широкий ассортимент, собранный в одном месте.

Продавать же на небольшой площади меньшее количество товаров неэффективно, ведь почти в каждой категории есть высокая конкуренция со стороны специализированных магазинов и гипермаркетов, отмечает он. При этом, по подсчетам Юлии Назаровой, аренда магазина площадью 300 кв. м может стоить «Мосхозторгу» более 3 млн руб. в месяц, соответственно, оборот одной точки за этот период должен быть на уровне 15–20 млн руб.

Однако в Knight Frank отмечают, что «Мосхозторг» сейчас находится в состоянии равновесия. Неэффективные магазины закрыты, но сохраняется достаточное количество точек для стабильной работы сети, говорит директор направления стрит-ритейла компании Виктория Камлюк. Сокращение числа магазинов в Knight Frank объясняют арендой в 2014–2015 годах большого количества точек в центре Москвы, что привело к эффекту каннибализации из-за близкого расположения.

Елизавета Макарова