Компания «Шамбала» начинает работу в игорной зоне «Приморье»

Краснодарское ЗАО «Шамбала» получила разрешение на осуществление деятельности по организации азартных игр в игорной зоне «Приморье», сообщил на своей странице в сети Facebook владелец компании Максим Смоленцев. Компания имеет право приступить к работе 1 декабря текущего года.

Компания «Шамбала» была одним из двух операторов игорной зоны «Азов-Сити» (Краснодарский край) и управляла казино под брендами «Шамбала» и «Нирвана». В декабре 2018 года игорная зона «Азов-Сити» была закрыта, несмотря на то, что руководство ЗАО «Шамбала» провело общественную кампанию за сохранение проекта. В производстве арбитражного суда края находятся несколько исков оператора игорной зоны о взыскании с органов власти убытков, причиненных ликвидацией «Азов-Сити».

Игорная зона «Приморье» открылась в 2015 году, расположена в курортной зоне Уссурийского залива на расстоянии 50 км от Владивостока. Операторы – «Джи 1 Интертейнмент» (казино Tigre de Cristal) и «Даймонд Форчун Холдингс Прим» (казино Selena).

Анна Перова, Краснодар