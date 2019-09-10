Верховный суд подтвердил прекращение полномочий скандально известной судьи Натальи Калиты

Дисциплинарная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение Квалификационной коллегии судей (ККС) Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий судьи Натальи Калиты, сообщили “Ъ-Юг” в ККС. В июле текущего года коллегия признала обоснованной жалобу адвоката Андрея Алексеенко, который сообщил о фактах непроцессуального общения с госпожой Калитой.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в производстве судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты находилось дело по обвинению местного жителя совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки. В декабре 2018 года накануне вынесения приговора судья звонила адвокату подсудимого и обсуждала возможное смягчение своей позиции. Кроме того, госпожа Калита требовала от родственников подсудимого прекратить распускать слухи о ее бывшем муже (осужден за взятку), обещая в противном случае «вкатать подсудимому пятнашку, не разбираясь». Данные поступки Натальи Калиты краевая коллегия судей расценила как грубое нарушение норм профессиональной этики, в связи с чем досрочно прекратила полномочия судьи.

Наталья Калита обжаловала решение ККС в Дисциплинарной коллегии Верховного суда РФ, ссылаясь на то, что ее голос на записи якобы был подделан, однако Верховный суд отклонил жалобу судьи. Наталья Калита уже оказывалась в центре скандальных ситуаций – в начале этого года она вынесла решение об аресте смертельно больного экс-главы района Владимира Рудника, а в прошлом году следователь СКР жаловался на угрозы со стороны судьи Калиты в связи с расследованием дела ее бывшего мужа.

Анна Перова, Краснодар