Госдума проголосовала за законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 18 млн руб. за хранение личных данных россиян за пределами России, призывы к экстремизму и повторный отказ передать ключи шифрования ФСБ. Документ был внесен в нижнюю палату парламента депутатами «Единой России» Виктором Пинским и Даниилом Бессарабовым, позже состав инициаторов был дополнен.

Законопроектом предлагается предусмотреть в КоАП штрафы за хранение операторам персональных данных граждан РФ за ее пределами: гражданам — 30–50 тыс. руб., должностным лицам — 200–500 тыс. руб. и юридическим лицам — 2–6 млн руб. Повторные нарушения будут наказываться штрафами для граждан на 50–100 тыс. руб., должностных лиц — на 500 тыс.–1 млн руб. и юридических лиц — на 6–18 млн руб.

Также проект предлагает увеличение штрафов за повторное распространение владельцем сайта призывов к терроризму и экстремизму для юридических лиц с 600 тыс.–1 млн руб. до 1,5–5 млн руб. За повторный отказ передать ключи шифрования в ФСБ предлагается штраф 2–6 млн руб. для юрлиц. Еще одно нововведение — положение о повторном неисполнении поисковым сервисом обязанности по подключению к реестру запрещенных ресурсов и их блокировке, штраф за него предлагают увеличить с 700 тыс. руб. до 1,5–5 млн руб.

Напомним, в начале года под протокол Роскомнадзора об административном нарушении попала социальная сеть Twitter. Надзорное ведомство не устроило, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации персональных данных российских пользователей в России. Однако максимальный предусмотренный статьей штраф для Twitter составлял 5 тыс. руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Роскомнадзор внес Twitter в протокол».