Mercedes-Benz рессекретил концепт-кар Vision EQS

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Vision EQS. Фото: Mercedes-Benz

Особенность модели стала необычная светотехника. Машину по периметру опоясывает диодная линия, которая сзади превращается в светящиеся звезды из 229 диодов, а спереди переходит в фальшрадиаторную решетку из 940 светодиодов и инновационную оптику Digital Light. Фары, каждая из которых имеет 500 светодиодов, состоят из четырех модулей, вращающихся со скоростью 2000 об/мин — человеческий взгляд не замечает такое вращение, но оно позволяет создать эффект «плавающей» оптики и дает возможность менять конфигурацию фары.

Кузов автомобиля сделан из сочетания карбона, стали и алюминия, а салон отделан натуральным деревом, материал для обивки крыши выполнен из выловленного в океане и переработанного мусора, а искусственная кожа дополнена волокном из переработанных пластиковых бутылок. Оснащение концепт-кара включает в себя новую мультимедийную систему Advanced MBUX, имеющую сенсорные экраны (в том числе в дверях) и функцию проекции.

Mercedes-Benz Vision EQS оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 476 л.с. и полным приводом. Расположенная под днищем батарея на 100 кВт/ч обеспечивает запас хода до 700 км без подзарядки. Концепт-кар также получил систему беспилотного вождения уровня Level 3 (электроника контролирует езду по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением водителю придется взять управление на себя).

Серийный электромобиль по мотивам Vision EQS будет представлен в 2020 году, а продажи электрического флагмана Mercedes-Benz начнутся в 2021 году.