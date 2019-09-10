В Сочи под стражу заключили педофила

Следственный отдел по Адлерскому району СКР предъявил обвинение 43-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, преступление было совершено утром 3 сентября. Житель Сочи совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика и 11-летней девочки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела соединены в одном производстве. Устанавливаются обстоятельства причастности педофила к другим эпизодам аналогичных преступлений.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в ночь на 26 августа на пляже «Паралия» поселка Витязево недалеко от Анапы сотрудники полиции обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека пи занятии сексом. Сотрудники ППС отпустили парня, а волейболистке стали угрожать приданием увиденного огласке. По версии следствия, за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности полицейские понудили ее к половому сношению. Девушка согласилась.

Василий Хитрых