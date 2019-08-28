Патрульно-половая служба

Глава анапской полиции Андрей Рапп (на фото) лишился своего поста на время служебной проверки, связанной с возбуждением уголовного дела в отношении двух сотрудников городской патрульно-постовой службы (ППС). Им инкриминируют понуждение к действиям сексуального характера 17-летней волейболистки, приехавшей на соревнования в комплекс «Волейград». Правоохранители якобы застали девушку на одном из пляжей Анапы во время занятия любовью с совершеннолетним партнером, после чего, пригрозив административной ответственностью и приданием инциденту огласки, надругались над ней. Спортсменка рассказала о случившемся тренеру. Сотрудники полиции тут же были уволены за поступок, порочащий честь мундира, судьба их непосредственных начальников решается в краевом главке.

Начальника отдела МВД России по городу Анапе Андрея Раппа отстранили от выполнения служебных обязанностей из-за инцидента с его подчиненными, подозреваемыми в сексуальной связи с 17-летней волейболисткой в поселке Витязево. По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах курорта, исполняють обязанности начальника местной полиции направили человека из краевого главка. Дальнейшая судьба господина Раппа будет решаться по результатам служебной проверки.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 августа, на пляже «Паралия» поселка Витязево недалеко от Анапы. Как сообщили в СУ Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому краю, сотрудники полиции обнаружили там 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека. По информации источника, девушка приехала в спортивно-оздоровительный комплекс «Волейград» на соревнования по волейболу из Подмосковья. В ту ночь она покинула территорию комплекса и якобы занималась любовью с совершеннолетним партнером в тот момент, когда их обнаружили сотрудники ППС. Парня отпустили, а волейболистке стали угрожать приданием увиденного огласке.

«По версии следствия, правоохранители за непривлечение несовершеннолетней к административной ответственности понудили ее к половому сношению. В результате девушка согласилась на требования фигурантов»,— рассказали в ведомстве.

По версии источника, два правоохранителя совершали с ней действия сексуального характера, а третий наблюдал за этим.

После этого полицейские отвезли девушку в «Волейград», где она рассказала о случившемся тренеру, который и вызвал полицию.

«Начальником ГУ МВД России по Краснодарскому краю немедленно назначено проведение служебной проверки, а также принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД. В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел»,— прокомментировали в краевом главке.

По словам источника, двое участвовавших в противоправных действиях полицейских являются прикомандированными сотрудниками. Им 26 и 28 лет.

Еще один участник инцидента работает водителем в анапской полиции, ему 28 лет. Также, по некоторым данным, девушка в ту ночь была пьяна.

Следственный отдел по городу Анапе СКР возбудил в отношении полицейских уголовное дело за понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 133 УК РФ). «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления»,— прокомментировали в следственном управлении краевого СКР.

Дмитрий Михеенко, Краснодар