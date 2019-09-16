Партийная Россия

Как партии участвуют в политической жизни страны

В настоящее время в списке Минюста РФ значится 55 политических партий. Однако в законодательных и исполнительных органах разного уровня представлены менее 30% из них (без учета муниципальных депутатов органов местного самоуправления). В статистике ЦИК за 2019 год не учитывались итоги выборов 8 сентября, но их результаты показывают: больших перемен в расклад сил единый день голосования не внес.