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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Партийная Россия

Политические силы страны в цифрах

Журнал "Огонёк" от , стр. 8

Как партии участвуют в политической жизни страны


В настоящее время в списке Минюста РФ значится 55 политических партий. Однако в законодательных и исполнительных органах разного уровня представлены менее 30% из них (без учета муниципальных депутатов органов местного самоуправления). В статистике ЦИК за 2019 год не учитывались итоги выборов 8 сентября, но их результаты показывают: больших перемен в расклад сил единый день голосования не внес.


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