Павильон «Нефть» — эпоха возрождения

Эпоха возрождения — так можно назвать события, происходящие в эти дни на ВДНХ. Здесь после почти тридцатилетнего перерыва открылся павильон № 25 «Нефть». Экспозицию, созданную компанией «ЛУКОЙЛ», уже называют одной из лучших интерактивных площадок в мире, которая достойно отображает достижения важнейшей для страны отрасли.

Елена Глебова

— ВДНХ продолжает большую реконструкцию. Нефтяной павильон работал с 1954 года, в начале 1990-х годов он превратился в складские помещения и торговые площади. Сегодня он снова возродился как дворец нефти,— сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии павильона.— Хотелось бы поблагодарить компанию «ЛУКОЙЛ» за ту замечательную работу, которую они провели. Это настоящий подарок москвичам.

В современном павильоне «Нефть» расположилась целая научно-технологическая вселенная, где можно узнать все о процессе зарождения, добычи и использования этого основополагающего для человеческой цивилизации полезного ископаемого. При этом главным героем экспозиции становится… сам посетитель.

— Нефтяная отрасль сегодня является основополагающей в нашей стране, в ней работают миллионы людей,— отметил на открытии павильона «Нефть» президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.— Конечно, обретя свой дом здесь, на ВДНХ, мы получили не только музей, но и центр подготовки наших специалистов — не только компании «ЛУКОЙЛ», но и всей отрасли. Мы можем демонстрировать высочайшие технологии, которые использует нефтяная промышленность, жителям Москвы и гостям столицы.

Открывшаяся экспозиция стала крупнейшим мультимедийным пространством в России, посвященным нефти.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов одними из первых оценили экспозицию Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Перед тем как приступить к разработке концепции, мы отправились в норвежский город Ставангер, где расположена одна из лучших экспозиций, рассказывающая о нефти,— говорит начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников.—Проект действительно очень интересный, но нам показалось, что там есть дистанция, отделяющая посетителя от экспонатов. Мы постарались эту дистанцию убрать, чтобы по-настоящему заинтересовать человека и показать, какую именно роль играет нефть в нашей жизни.

Надо признать, что с первых минут гости павильона «Нефть» действительно активно вовлекаются в путешествие как в пространстве, так и во времени. Благодаря очкам дополненной реальности можно погрузиться на десяток метров прямо в недра Земли и оказаться в центре нефтегазового слоя. Это происходит столь реалистично, что захватывает дух. Или с помощью виртуального пульта управления выполнить важную миссию — доставить нефть на экспорт, пройдя процесс от добычи до транспортировки. Или попасть в голографический театр и познакомиться с людьми, которые стояли у истоков российской нефтяной отрасли много веков назад.

Назад в будущее

Реконструкция павильона (а внутри помещения в буквальном смысле были руины) прошла в рекордно короткий срок — работы начались лишь в 2017 году. Перед разработчиками стояла нетривиальная задача: нужно было наполнить 661 метр полезной выставочной площади новейшим содержанием и при этом сохранить по требованию Москвы исторический облик павильона в том самом виде, в каком он был создан. Основой для воссоздания утраченных элементов послужили авторские проектные и рабочие чертежи, а также исторические фотографии, хранящиеся в архиве и библиотечном фонде ВДНХ.

После открытия павильона очередь из посетителей выстроилась к бинокуляру с виртуальной реальностью — устройству наподобие бинокля на штативе, которое в данном случае работает, как «машина времени». Заглянув в него, вы переноситесь в прошлое и видите павильон таким, каким он был полвека назад, когда здесь демонстрировали передовой опыт советского свекловодства — изначально павильон назывался «Сахарная свекла». В 1958-м в его стенах поместили экспозицию «Геология, нефть, газ», а в 1964 году здесь обосновалась выставка под названием «Нефтяная промышленность». Ее содержание отражало темы добычи, транспортировки и переработки нефти. А на площадке рядом с павильоном были установлены модели вышек и различных механизмов для автоматизированного нефтепромысла.

Экскурсия по новому павильону Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Разработчики современной концепции поставили перед собой непростую задачу: совместить в стенах павильона не только прошлое и современность, но и взгляд в будущее. Экспозиция дает многомерное представление как о происхождении нефти, так и о современных технологиях. Прикоснувшись к гигантскому интерактивному глобусу, выполненному по спецзаказу, можно проследить, как зародилась Земля и каким образом на ней возникли первые залежи полезных ископаемых. А затем отправиться в ХХI век на современное месторождение и попробовать себя в качестве инженера станции по добыче нефти.

— Не случайно считается, что по сложности современная нефтяная отрасль ничуть не уступает космической отрасли,— говорит начальник Департамента общественных связей ПАО «ЛУКОЙЛ» Глеб Овсянников.— Именно это мы и хотели показать, приглашая посетителей самого разного возраста найти что-то интересное для себя.

Многоуровневость смыслов заложена во всей композиции павильона. Здесь интересно и семилетнему ребенку, который будет зачарованно смотреть, как на белоснежных страницах огромной книги, словно из воздуха, появляется изображение древних цивилизаций, использовавших нефть испокон веков. Так и специалистам нефтяной отрасли, которые оценят, как в рамках одной экспозиции можно показать все процессы вертикально-интегрированной нефтяной компании. Информация, представленная в павильоне, безупречна с научной точки зрения — на протяжении всего времени подрядчиков консультировали три десятка экспертов из ЛУКОЙЛа самых разных специальностей: бурильщики, инженеры, сейсмологи, геологи и так далее.

Нескучный экспонат

Вся экспозиция расположена в четырех залах: «Человек и нефть», «История», «Технологии», «Наука». Каждый из них посвящен своей теме, а вместе они составляют мультимедийную историю нефтяной промышленности. Знаменитое правило «рукам и не трогать» в павильоне «Нефть» отменено. Здесь все можно трогать, нажимать кнопки, открывать ящики, запускать программы.

Например, в первом зале, где раскрывается тема нефти в жизни современного человека, установлен сканер, с помощью которого в режиме реального времени можно узнать, какие вещи на человеке с большой долей вероятности содержат в себе нефть.

Рядом с ним другой популярный объект — мультимедийная инсталляция в виде настоящего мотоцикла. На него можно сесть, завести мотор, и тогда зал наполнится рокотом двигателя, в лицо вам ударит ветер, а на экране, создавая иллюзию скоростного движения, замелькают картинки пейзажа. Но помимо спецэффектов, привлекающих юных посетителей, у мотоцикла есть обширная обучающая часть. Прикасаясь к разным частям, можно активизировать интерактивный контент и отправиться в виртуальный гараж.

Здесь можно проследить весь путь нефти: от добычи до потребления Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Есть в павильоне и другие уникальные объекты, например, выполненный полностью вручную макет платформы на нефтяном месторождении ЛУКОЙЛ. Специалистам нужно было сначала воссоздать рельеф дна вокруг терминала, а затем для «моря» залить с первого раза сто литров эпоксидной смолы…

Еще одна интерактивная инсталляция демонстрирует все процессы исследования керна: от отбора до петрофизических и физико-гидродинамических исследований в пластовых условиях. На круглом столе лежат образцы разных пород, а посетители передвигают вокруг информационный терминал, на котором отражаются методы исследований породы. А еще в нефтеперерабатывающую отрасль можно поиграть: небольшая группа подростков надолго «оккупировала» подсвеченный стол, на котором нужно воссоздать путь нефти из Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции до Западной Европы.

Такая интерактивность, которая во всем мире является образовательным трендом номер один, позволяет поставить павильон «Нефть» в один ряд с лучшими площадками страны для обучения школьников, студентов и молодых специалистов. Кстати, для образовательной и просветительской программ здесь предусмотрен многофункциональный зал с зоной для учебных занятий и просмотра научно-образовательного кино.

Павильон «Нефть» — уникальное образовательное пространство Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Символично, что первыми посетителями павильона стали старшеклассники из московских школ. Мы встретились с ними в зале «Наука», где два виртуальных ученых спорили о теории происхождения нефти, апеллируя к открытиям древности и современным научным теориям.

— Удивительно, как интересно можно рассказать о нефти,— поделилась впечатлениями ученица 9-го класса Аня Надыбина.— Очень хорошо, что тут все интерактивно, наглядно, доступно. Мы на самом деле очень мало знаем о геологии и нефтедобыче, поэтому практически вся информация оказалась новой. Лично я долго изучала многочисленные виды песчаника, который привезли сюда из разных регионов России… Конечно, за один раз мы успели ознакомиться лишь с небольшой частью, поэтому с удовольствием придем сюда еще раз.