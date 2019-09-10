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Пленарное заседание Государственной думы России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Сегодня, 10 сентября, начала работу осенняя сессия нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение. В частности, Госдума осенью рассмотрит проект закона о бюджете. В июне он прошел первое чтение.

«Приоритеты на осеннюю сессию — это законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, реализация национальных проектов»,— отметил господин Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По словам спикера, уже выполнены 55 из 85 пунктов плана по реализации послания главы государства. По девяти пунктам приняты законопроекты в первом чтении. Инициативы по семи пунктам находятся в стадии рассмотрения, еще 14 проектов должно внести на рассмотрение Госдумы правительство.

Вячеслав Володин назвал главной задачей Госдумы «повышение качества законотворчества» и призвал продолжать вести качественную работу при принятии законопроектов. «Мы видим, что качество (законов.— “Ъ”) медленно, но повышается»,— добавил председатель Госдумы.

В весеннюю сессию 2019 года депутаты Госдумы провели 57 заседаний. За это время были внесены 675 законопроектов. В первом, втором или третьем чтениях депутаты успели рассмотреть 581 законопроект и принять 325 законов.

Подробнее о работе Госдумы в весеннюю сессию читайте в публикации “Ъ” «86 запретов против 101 разрешения».

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