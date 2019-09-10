Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Сегодня, 10 сентября, начала работу осенняя сессия нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение. В частности, Госдума осенью рассмотрит проект закона о бюджете. В июне он прошел первое чтение.

«Приоритеты на осеннюю сессию — это законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию, реализация национальных проектов»,— отметил господин Володин, которого цитирует пресс-служба Госдумы.

По словам спикера, уже выполнены 55 из 85 пунктов плана по реализации послания главы государства. По девяти пунктам приняты законопроекты в первом чтении. Инициативы по семи пунктам находятся в стадии рассмотрения, еще 14 проектов должно внести на рассмотрение Госдумы правительство.

Вячеслав Володин назвал главной задачей Госдумы «повышение качества законотворчества» и призвал продолжать вести качественную работу при принятии законопроектов. «Мы видим, что качество (законов.— “Ъ”) медленно, но повышается»,— добавил председатель Госдумы.

В весеннюю сессию 2019 года депутаты Госдумы провели 57 заседаний. За это время были внесены 675 законопроектов. В первом, втором или третьем чтениях депутаты успели рассмотреть 581 законопроект и принять 325 законов.

Подробнее о работе Госдумы в весеннюю сессию читайте в публикации “Ъ” «86 запретов против 101 разрешения».