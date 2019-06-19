Госдума выпустила обновление к бюджету

Госдума одобрила во вторник в первом чтении законопроект о правке действующего закона о бюджете. В отличие от прошлых лет, на этот раз параметры госказны меняются мало — из макропоказателей пересмотру подвергся только курс рубля, номинальные доходы и расходы увеличены соответственно на 1% и 1,4%, размер профицита снижен с 1,8% до 1,7% ВВП. Конструкцию бюджета поправки пока не затрагивают. Впрочем, внутривластная дискуссия о базовом для госказны бюджетном правиле и о судьбе переполняющейся «кубышки» — Фонда национального благосостояния — уже набирает ход.

Госдума одобрила внесенный правительством законопроект об изменениях закона о федеральном бюджете на 2019 год. Такая весенне-летняя правка, приводящая параметры госказны в соответствие с экономической реальностью, является традиционной. Но на этот раз, на стабильно высокой цене нефти и мало изменившимся макропрогнозе коррекция носит преимущественно технический характер (см. “Ъ” за 16 мая). Показатели роста ВВП, инфляции, инвестиций и цены нефти оставлены прежними. Пересмотрен в сторону небольшого ослабления лишь курс рубля — с 63,9 руб. до 65,1 руб. за доллар.

Доходная часть бюджета увеличивается на 206 млрд руб. (до 20,175 трлн руб.), или всего на 1%.

При этом как доля в ВВП доходы даже несколько сокращаются — с 18,9% до 18,5% ВВП. Весь прирост поступлений обеспечен ненефтегазовыми доходами — плюс 264 млрд руб. Нефтегазовые доходы, напротив, сокращаются — на 59 млрд руб. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пояснил, что это связано с принятием механизма, стабилизирующего цены на бензин и дизтопливо,— демпфера, сокращающего поступления 2019 года на 117 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 мая).

Расходы увеличиваются несколько больше, чем доходы,— на 257 млрд руб., до 18,294 трлн руб., или на 1,4%. Как доля от ВВП траты также сокращаются: на 0,2 процентного пункта, до 16,8% ВВП. Размер профицита уменьшается с 1,8% до 1,7% ВВП. Поправками вносятся точечные изменения для увеличения финансирования по отдельным видам расходов, неучтенных при изначальном планировании. Так, на дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов добавлено 93,3 млрд руб., на межбюджетные трансферты на строительство и ремонт дорог — 34,4 млрд руб. Взнос в уставный капитал «РЖД» для развития Московского транспортного узла составит 40,2 млрд руб., на докапитализацию «Банка ДОМ.РФ» ради завершения строительства жилья предусмотрены 20 млрд руб.

Принятие поправок несколько оживила дискуссия между Антоном Силуановым и оценивавшим поправки главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

Последний посетовал, что порядок расходования Фонда развития, созданного для запуска ключевых инфраструктурных проектов, до сих пор не определен. Объем фонда в этом году — до 437 млрд руб. «Но раздельного учета средств Фонда развития в разрезе кодов бюджетной классификации не предусмотрено,— сказал депутатам Алексей Кудрин.— Сейчас мы даже не можем вам представить, как он расходуется, хотя ему отводилась существенная роль в поддержке экономического роста». Антон Силуанов ответил, что деньги фонда уже распределены и расходуются в рамках нацпроектов. «Куда направили? На развитие в части национальных проектов. Это и дороги, это и "цифра" и так далее. Мы его сразу распределили, когда бюджет считали по программам. Фонда нет как мешка»,— пояснил Антон Силуанов.

Еще одна (потенциально более масштабная) дискуссия во вторник продолжилась за рамками думского заседания. Речь идет о бюджетном правиле, в рамках которого пополняется Фонд национального благосостояния (напомним, накопление «подушки безопасности» на случай внешних угроз является одной из базовых идей бюджета). Бюджетный кодекс предусматривает, что по достижении ликвидной частью ФНБ объема в 7% ВВП его средства можно начать использовать. Предполагалось, что это будет нескоро, но из-за роста нефтяных цен этот порог уже почти достигнут — после перечисления накоплений 2018 года объем фонда составит 8,4 трлн руб., или 8,1% ВВП. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 14 июня предложила подумать над корректировкой порога в 7%, поскольку начало расходования ФНБ может привести к росту инфляции, излишнему укреплению рубля и снижению конкурентоспособности российских товаров. «Не могу согласиться с этим предложением»,— отреагировал во вторник на обеспокоенность ЦБ Антон Силуанов. Он пояснил, что превышение порога не означает, что тратиться будут все доходы свыше 7%: «Такой задачи нет. Какие-то целевые решения можем принимать, и Фонд национального благосостояния будет дальше пополняться».

Вадим Вислогузов