«Суд помог следствию не проигрывать дело»

Суд предложил вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру. В среду в Мещанском суде возобновились слушания после долгого перерыва, который был связан с комплексной экспертизой. Судья заявила, что в обвинительном заключении содержатся ошибки и противоречивые сведения об обстоятельствах дела, передает корреспондент “Ъ FM”. Адвокаты подсудимых поддержали мнение судьи. Гособвинение выступило против. Сам Кирилл Серебренников заявил в суде, что дело изначально было «сшитым». Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил ситуацию с членом Палаты адвокатов Москвы Артуром Айрапетовым.

— Что для дела означает заявление суда? О каких ошибках в принципе может идти речь?

— Вопрос очень многогранный. Дело в том, что направление судом, в том числе по собственной инициативе, уголовного дела для дополнительного расследования, по сути, означает, что суд инициирует продолжение следственной деятельность по обоснованию обвинения. То есть вместо того, чтобы выносить какой-то оправдательный приговор или мягкое наказание, суд фактически выполняет роль следствия и говорит о том, что у последнего вот не все в порядке в обвинительном заключении, мол, давайте-ка мы пошлем дело обратно, вы составьте нормальное и снова передавайте в суд.

По сути, суд помог прокуратуре, следствию не проигрывать дело, направив его на доследование, для того чтобы они устранили те или иные недостатки. Это такая позиция де-юре. Есть еще, конечно, позиция де-факто, и она связана с тем, что наши судьи, к сожалению, боятся оправдательных приговоров, тем более по столь резонансному делу, как дело Кирилла Серебренникова, дело «Седьмой студии». Судьи очень часто, чтобы не выносить оправдательный приговор, направляют дело на доследование, а там уже следствие закрывает дело, и, по большому счету, это происходит тихо, мирно, и никакого резонанса в связи с этим не возникает.

— Есть вероятность, что дело «Седьмой студии» может быть закрыто следователями, которым, возможно, вернут это дело?

— Да, конечно, есть такая вероятность. Очень часто, когда суд направляет дело на доследование, де-факто так и происходит.

— В данном случае высоки ли шансы, на ваш взгляд?

— Я считаю, что высоки, потому что, по моим наблюдениям, за последнее время происходят очень серьезные подвижки по этому делу. Вы должны обратить внимание, что и дело бухгалтера, которое было выделено в отдельное производство, которая дала признательные показания, призналась в том, что обналичивала денежные средства, тоже было направлено в прокуратуру и до сих пор там находится. Хотя прошло уже, по-моему, больше года, и мы о нем ничего не слышим и не видим. Поэтому вполне возможно, учитывая эту тактику, что именно так и произойдет.