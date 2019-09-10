На пожаре в Тихорецком районе погибли муж и жена

Трагедия произошла во вторник, 10 сентября, ранним утром на улице Краснопартизанской в станице Фастовецкой Тихорецкого района. Как сообщили в СУ СКР по краю, районный следственный отдел СКР проводит доследственную проверку по данному факту.

В службу «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме. В ходе тушения были обнаружены тела двух человек. По предварительным данным, это были 59-летние супруги, которые проживали в данном домовладении.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, сегодня утром в ходе тушения пожара в Сочи был обнаружен труп 29-летней девушки в частном доме по улице Ленина.

Василий Хитрых