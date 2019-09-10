В Сочи на пожаре погибла 29-летняя девушка

Следователи Адлерского района Сочи регионального СКР проводят доследственную проверку по факту обнаружения в частном доме по улице Ленина тела девушки. Труп был найден во время тушения пожара.

По предварительным данным, ранним утром вторника, 10 сентября, загорелась комната на мансардном этаже в жилом доме по улице Ленина. Проживающая в соседней комнате 36-летняя женщина, увидев возгорание, вызвала пожарных. Они и обнаружили тело 29-летней девушки, которая, по предварительным данным, арендовала там жилье. Женщина, вызвавшая пожарных, также госпитализирована.

В настоящее время устанавливается причина пожара.

Василий Хитрых