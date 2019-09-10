Бывший глава администрации Подпорожского района приговорен к 9 годам колонии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего главу администрации Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина. Его помощник Иван Зуев выплатит штраф в размере 35 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, Суд признал Левина виновным во взяточничестве, его помощник наказан как посредник.

“Ъ-СПб” писал, что Левин и Зуев, по данным следствия, требовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 5,7 млн руб. Взамен они обещали подписать документы, подтверждающие выполнение работ по заключенному контракту на ремонт школы. Зуев был задержан ФСБ в декабре 2017 года при получении денег.