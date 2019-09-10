Под Новосибирском открылся крупнейший за Уралом распределительный центр компании X5 Retail Group

6 сентября в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области был открыт новый распределительный центр компании X5 Retail Group. Общая площадь центра составляет 38,5 тыс. кв. м, и он будет обслуживать около 600 имеющихся магазинов в 135 населенных пунктах Сибирского федерального округа.



Компания X5 Retail Group развивается в Сибири ускоренными темпами: первый магазин сети «Пятёрочка» был открыт в 2016-м, а в августе этого года их было уже 600.

Первый распределительный центр в Новосибирске площадью 18 тыс. кв. м X5 Retail Group открыла в октябре 2017 года, его в скором времени заменит логистический комплекс «Толмачево». Новый РЦ способен обрабатывать 5 тыс. т грузов в сутки и обеспечивать продуктами 1,2 тыс. магазинов, что вдвое превышает существующую численность сети в Сибири, — это обеспечивает компанию необходимыми логистическими мощностями для продолжения развития в регионе. Новый распредцентр является крупнейшим в логистической сети Х5 за Уралом.

Открытие нового центра важно не только как пример успешного инвестиционного сотрудничества с областью. Распредцентр, по мнению исполнительного директора торговой сети «Пятёрочка» Алексея Дроботая, поможет решить три важных вопроса:

«Во-первых, он обеспечит наших покупателей свежей и качественной продукцией за счет сокращения логистической цепочки. Во-вторых, сотрудничество с локальными поставщиками выйдет на качественно новый уровень взаимодействия. И в-третьих, создано еще 500 новых рабочих мест». Дроботай напомнил, что сегодня в Новосибирской области в торговой сети «Пятёрочка» трудится уже более 2000 человек.

Во время торжественного открытия объекта директор макрорегиона «Сибирь» торговой сети «Пятёрочка» Юлия Тюленева особо акцентировала внимание на возможностях нового комплекса. «В центре работает более 100 единиц техники, есть собственное холодильное оборудование, камера газации бананов, все соответствует самым современным требованиям,— подчеркнула она.— Но особо ценно то, что благодаря этому центру наши поставщики смогут расширить географию своих поставок. Здесь будет формироваться логистика в магазины Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасия и Алтай».

Юлия Тюленева сообщила также, что сегодня в сети «Пятёрочка» товары от производителей Новосибирской области составляют 20%. «Но мы не будем на этом останавливаться, намерены и в дальнейшем расширять долю присутствия сибирских продуктов на полках наших магазинов»,— заверила Тюленева.