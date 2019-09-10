Сессию госсовета Удмуртии перенесли в связи с самоподжогом человека у здания парламента

Сессию госсовета Удмуртии перенесли на 24 сентября в связи с самоподжогом человека у здания регионального парламента. Изначально ее планировали провести в 10:00 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Напомним, что утром 10 сентября мужчина поджег себя возле здания госсовета Удмуртии. Гражданин, который представился Петром, сообщил, что пострадавшего зовут Альберт Разин, и что они вместе пришли на пикет. Альберт Разин является активистом удмуртского движения и боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!». Он поджег себя, когда Петр отвлекся и ушел в сторону.

Руководитель СУ СКР по Удмуртии Рустам Тугушев добавил, что по предварительной информации, пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, прогнозы пока преждевременны. И.о. министра здравоохранения Георгий Щербак отметил, что мужчина получил почти 100% ожогов тела.