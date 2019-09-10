План премьерно такой

Первым кадровым решением Радия Хабирова, избравшегося в воскресенье главой Башкирии 82% голосов избирателей, стало назначение седьмым вице-премьером своего давнего друга — бизнесмена, сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова. По информации „Ъ“, господин Назаров фактически получил карт-бланш на формирование структуры и персонального состава кабинета. О его назначении премьером планируют объявить после инаугурации 19 сентября. В ближайшее время заполнятся и вакантные посты в республиканских отделениях силовых структур — управлении Следственного комитета и прокуратуре.

Центризбирком Башкирии вчера подвел официальные итоги выборов главы республики. Единоросс Радий Хабиров, управлявший регионом с октября 2018 года в статусе врио главы, набрал 82% голосов избирателей при явке 72%. Его предшественник на этом посту, Рустэм Хамитов, на выборах 2014 года получил сопоставимый результат — 81,71% при явке 75%. Высокую явку, как следует из данных «ГАС-выборы», на выборах традиционно обеспечило село: в районах на участки пришли в среднем 78% избирателей, в городах — 63%. Максимальная явка среди городов зарегистрирована в Сибае, где проголосовали 84% избирателей, среди районов — в Татышлинском (97%). Минимальная явка была в ЗАТО Межгорье (38% избирателей). В Уфе проголосовали в среднем 66%. В некоторых районах, например, Федоровском, Татышлинском, Стерлибашевском, Зианчуринском и Ермекеевском за господина Хабирова отдали голоса более 90% избирателей. Меньше всего его поддержали в Межгорье, но и это 62,7% голосов.

Из семи других кандидатов, баллотировавшихся на должность главы Башкирии, второй результат у коммуниста, главы рескома партии Юнира Кутлугужина (6,9%), у депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева третий — 4,6%. Результат остальных кандидатов — менее 2%.

Движение «Голос» сообщало о нескольких десятках нарушений на выборах, в основном связанных с препятствиями в работе наблюдателей, а также о попытке вброса бюллетеней на УИК №303 Уфы. Но в ЦИКе вчера сообщили, что вброс не подтвердился. В окружении Радия Хабирова заявляли, что ему для победы вбросы были не нужны, а сам он «заклинал УИКи провести чистейшие выборы».

Первым кадровым решением Радия Хабирова вчера стало назначение новым, седьмым по счету вице-премьером, его давнего друга — предпринимателя, совладельца группы компаний «Гранель» Андрея Назарова. Господину Назарову с весны источники „Ъ“ прочили должность премьера, но сам господин Хабиров в начале августа сообщал, что рассматривает несколько «ярких, добившихся успеха» кандидатов, хотя не отрицал, что Андрей Назаров — один из них.

Фамилия Андрея Назарова вчера на сайте правительства была опубликована выше фамилий других вице-премьеров, а источник „Ъ“ в кабмине сообщил, что он занял кабинет, который прежде занимал премьер Рустэм Марданов (в декабре 2018 года возглавил Уральский главк ЦБ) и «приступил к формированию новой команды». О назначении господина Назарова премьером, как ожидается, Радий Хабиров объявит после инаугурации 19 сентября.

Андрей Назаров отказался комментировать, чем занят на новом рабочем месте.

В воскресенье, после закрытия избирательных участков, Радий Хабиров сообщал журналистам, что в случае победы на выборах больших изменений в команде не планирует, так как считает ее работоспособной: «Руководители в массе своей остаются работать на местах». А Андрей Назаров тогда же заявлял, что разделяет мнение врио главы о формировании «правительства развития», которое позволит достичь для региона «быстрых и масштабных изменений».

Согласно Конституции Башкирии, после инаугурации Радия Хабирова правительство должно уйти в отставку.

В нынешнем составе кабинета, который состоит из 35 человек, 21 член правительства исполняет обязанности — они были назначены уже Радием Хабировым. В кабмине обсуждают возможное назначение министром экономического развития республики вице-президента ГК «Гранель» по спецпроектам Рустама Муратова, входящего в близкий круг Андрея Назарова.

Вчера стало известно, что федеральный центр решил заполнить вакантные посты в двух территориальных подразделениях силовых структур. Управление Следственного комитета указом президента РФ Владимира Путина от 7 сентября возглавил уроженец Тюмени Денис Чернятьев, с 2013 года возглавлявший СУ СКР по Челябинской области. Одним из самых резонансных уголовных дел челябинского СУ СКР последних лет было дело по обвинению в получении взятки и мошенничестве заместителя губернатора Челябинской области Николая Сандакова (в 2018 году приговорен к пяти с половиной годам колонии строгого режима). В день инаугурации, по информации „Ъ“, башкирским депутатам будет предложено согласовать и кандидатуру прокурора республики. На эту должность предложен уроженец Томска, заместитель прокурора Москвы Владимир Ведерников. В марте депутаты Курултая согласовывали на эту должность уроженца Татарстана, начальника управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Камиля Кашаева, но позже его не утвердили в Кремле.

Тот факт, что Радий Хабиров решил назначить премьера, говорит о том, что сам глава «намерен заниматься больше стратегическими вопросами», отмечает политолог Сергей Маркелов. «Это не политическое, а абсолютно управленческое решение»,— отметил он. Что касается заполнения вакантных кресел в силовых структурах, то «такие назначения любят тишину», отмечает политолог, поэтому они происходят уже после выборов, «или после выборов о них узнают». «Разумеется, никакой серьезной форы и карт-бланша у новоизбранных губернаторов нет. Задача силовиков — копить на местных чиновников папки с компроматом. Несколько серьезных проколов и депеши летят в центр»,— заключил Сергей Маркелов.

Наталья Павлова, Влада Шипилова