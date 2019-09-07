Шотландцам дали в Глазго

В пятницу в Глазго состоялся важный матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года в группе I между сборными Шотландии и России. Пропустив гол уже на 11-й минуте, гости смогли одержать волевую победу со счетом 2:1. Таким образом, в активе россиян стало 12 очков, и они уверенно занимают второе место вслед за бельгийцами, у которых 15 баллов. В понедельник команда Станислава Черчесова сыграет на своем поле в Калининграде с Казахстаном.

Матч в Глазго имел для сборной России большое турнирное значение, так как победа в нем, по сути, открывала дорогу в финальную часть Евро-2020. И неслучайно главный тренер гостей Станислав Черчесов, подчеркивая важность момента, отметил, что эта игра будет «за шесть очков». Даже несмотря на то, что шотландцы уже давно — с конца 1990-х годов — не добивались успеха в отборочных кампаниях, пропустив серию крупных турниров, и по ходу нынешней квалификации помимо Бельгии уступили еще Казахстану, они, безусловно, представляли опасность, тем более у себя дома, где никому не проигрывали четыре с половиной года. К тому же несколько человек в их составе выступают за английские клубы, а капитан Эндрю Робертсон и вовсе защищает цвета «Ливерпуля», с которым в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Да, звезд там нет, однако добротных футболистов хватает. «Крепкая команда» — так охарактеризовал соперника нападающий российской сборной Артем Дзюба. Кстати, в мировом рейтинге Шотландия располагается сразу за Россией, которая делит 46-е место с Австралией. И в отборочной группе перед очной встречей их разделяли лишь три очка.

Черчесову, по всей видимости, пришлось поломать голову над выбором стартового состава. «Игра не рядовая, и надо подумать, кто готов сделать результат»,— сказал он на предматчевой пресс-конференции. В итоге делать результат вышли практически те же игроки, что и в предыдущем матче с Кипром, который состоялся 11 июня. Единственное изменение – вместо Антона Миранчука Черчесов поставил Юрия Жиркова, хотя ожидалось возвращение в основу восстановившегося после травмы Дениса Черышева, забившего три мяча в первых двух отборочных встречах.

Предполагалось, что хозяева будут действовать в так называемом британском стиле, то есть развивать атаки через фланги с последующими передачами или скорее навесами в штрафную площадь.

Правда, и россияне на третьей минуте сыграли по-британски, и после подачи с правого края Марио Фернандеса Жирков нанес хитрый удар, который едва не застал врасплох голкипера Дэвида Маршалла. Шотландцы, конечно, нагнетали давление, заработав в дебюте три угловых. А на 11-й минуте прилетел и гол. Маринато Гильерме не справился с навесом Райана Фрейзера, мяч от вратаря «Локомотива» отскочил к Джону Макгинну, и тот спокойно поразил пустые ворота.

Пропустив в достаточно безобидной ситуации, гости перехватили инициативу и на 17-й минуте вполне могли сравнять счет. Дзюба пробил головой под перекладину, и Маршалл в прыжке отвел эту угрозу. В целом же шотландцы довольно уверенно оборонялись и при каждой удобной возможности выбегали в контратаку. Плюс, естественно, уповали на свои излюбленные «стандарты», один из которых закончился ударом центрального защитника Чарльза Малгрю, но на сей раз Гильерме не дрогнул. Однако на 40-й минуте роковую ошибку допустили и хозяева. Робертсон, вступив в борьбу с Александром Головиным, невольно отпасовал мяч Дзюбе, и российский капитан воспользовался подарком своего шотландского коллеги, забив шестой гол в текущем отборе. В принципе эти 1:1 были по игре.

Второй тайм начался с атак сборной России, которая еще до перерыва поняла, что с Шотландией можно и нужно играть с позиции силы. Два момента подряд на 47-й и 49-й минутах имел Головин, но в первом случае его удар заблокировал Малгрю, а потом полузащитник «Монако» сам промахнулся с убойной дистанции. Кроме того, и оказавшийся вблизи ворот Фернандес угодил под блок. Вообще противник слишком многое позволял россиянам, которые, надо отдать им должное, предложили весьма высокий темп. Как следствие, в шотландской обороне стали образовываться зияющие пустоты, куда врывались Головин и партнеры. Именно он на 59-й минуте стремительно промчался до штрафной площади, а 36-летний Жирков поддержал этот очень быстрый отрыв и замкнул прострел на дальней штанге. Гол, впрочем, записали на Стивена О’Доннелла, который тщетно пытался накрыть ветерана.

Вскоре Маршалл помешал отличиться Фернандесу, и мяч от рук голкипера попал в перекладину. Затем Магомед Оздоев после коварного рикошета зацепил штангу. Еще Жирков плотно приложился из-за штрафной, и снова Шотландию выручил Маршалл. Так и не сумев увеличить преимущество, россияне все же организовали себе нервную концовку. Хозяевам удалось перевести дух и прижать гостей к воротам. В одном из эпизодов ошибся на выходе Гильерме, что чуть было не привело к голу. На 87-й минуте мог снять все вопросы Александр Ерохин, получивший идеальный пас от Дзюбы, и уже Маршалл после его удара вроде бы остался не у дел, но мяч отбил Малгрю.

И все же сборная России отвоевала три очка, благодаря чему закрепилась на втором месте в турнирной таблице группы I.

Шотландию она теперь опережает на шесть очков, а находящийся на третьей строчке Казахстан, который сыграл вничью 1:1 с Кипром, – на пять. Причем в понедельник у россиян будет отличный шанс еще более упрочить свое положение, так как они примут в Калининграде команду Казахстана, а те же шотландцы встретятся дома с лидерами группы бельгийцами и, судя по всему, вряд ли возьмут очки.

Александр Ильин