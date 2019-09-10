2,8 процента составило ослабление реального эффективного курса рубля к валютам стран — основных торговых партнеров РФ в августе по сравнению с июлем 2019 года, свидетельствуют данные Банка России. За период с начала этого года реальный курс рубля вырос на 4,5%. Снижение показателя, который учитывает изменение инфляции в РФ и странах-партнерах (топ-5: Китай — 16,86% внешнеторгового оборота, Германия — 9,68%, Нидерланды — 7,66%, Белоруссия — 5,93% и Италия — 4,64%), в августе произошло впервые с декабря 2018 года. За прошедший месяц реальный эффективный курс рубля к доллару снизился на 3,9% (с начала года — вырос на 2,7%), к евро — снизился на 3% (плюс 5,7% с начала года).