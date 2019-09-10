Радиации не хватило физической защиты

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Мурманской области через суд обязала предприятие «Росатома», отвечающее за сохранность радиоактивных отходов, в том числе отработанного топлива атомных подводных лодок, обеспечить их физическую защиту от террористов. Соответствующие работы обойдутся в десятки миллионов рублей, а закончить их планируют только в 2022 году. Ответчики утверждают, что еще три года будут проводить «компенсирующие» мероприятия для защиты объектов.

Мурманский прокурор по надзору за исполнением законов на особо важных режимных объектах Денис Морозов в интересах неопределенного круга лиц обратился в Ленинский райсуд Мурманска с иском к филиалу ФГУП «РосРАО» — Северо-Западному центру по обращению с радиоактивными отходами («СевРАО»), в котором потребовал устранить «нарушения законодательства в сфере обеспечения физической защиты».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в отделениях «СевРАО» — Губе Андреева, Сайда-Губе и Гремихе, которые используются в том числе для хранения отработанного ядерного топлива атомных подводных лодок и других кораблей, а также длительного хранения реакторных отсеков АПЛ, «не в полной мере» обеспечивается антитеррористическая и физическая защита радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. В связи с этим прокурор попросил суд обязать ответчика до 1 декабря 2022 года установить в отделении Губа Андреева не менее двух физических барьеров по границе охраняемой зоны объекта, а также оборудовать все участки периметра защищенной зоны вторым рубежом технических средств обнаружения. В отделениях Губа Андреева и Гремиха (последняя для хранения отработанного топлива используется с 1958 года) «обеспечить электропитание основных элементов комплекса инженерно-технических средств физической защиты от двух независимых источников с возможностью переключения друг на друга». Объект Сайда-Губа, согласно прокурорскому иску, и вовсе должен быть оснащен по всему периметру физическим барьером.

При этом информация, получаемая со средств технического контроля объектов, должна поступать на централизованные пункты управления, дублироваться и храниться.

Следует отметить, что, согласно приказу Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, система физической защиты (СФЗ) должна включать организационные меры, комплекс инженерно-технических средств и персонал физической защиты (силы охраны). СФЗ обязана обеспечивать предупреждение совершения преднамеренных действий в отношении радиоактивных веществ и пунктов их хранения, способных привести к аварийной ситуации и создать угрозу здоровью или жизни людей в результате воздействия радиации или привести к радиоактивному загрязнению окружающей среды; хищению радиоактивных веществ и выводу из строя инженерно-технических средств. Участники системы должны своевременно выявлять несанкционированные действия и пресекать их, нейтрализуя при этом нарушителей.

В судебном заседании представитель истца сказал, что срок до 1 декабря 2022 года «является разумным и достаточным, а также основанным на плане мероприятий ответчика по устранению нарушений». Прокурору возразили три юриста «СевРАО».

Не отрицая выявленных надзором нарушений, они полагали необходимым установить срок устранения недостатков до 1 декабря 2024 года, поскольку ответчику надо будет произвести ряд мероприятий, связанных с составлением проектной документации и заключением новых государственных контрактов. Также было отмечено, что ряд мероприятий, направленных на устранение нарушений, уже выполняется: закуплены дизельные генераторы, приняты меры к обеспечению защиты отделения Гремиха с помощью установки дополнительных датчиков и патрулирования периметра сотрудниками ФГУП «Атом-охрана».

Суд, однако, не дал «СевРАО» двухлетней отсрочки, полностью удовлетворив требование прокурора. Обжаловать решение ответчики не стали. Отвечая на запрос “Ъ”, начальник управления по коммуникациям ФГУП «РосРАО» Денис Плещенко сообщил, что на объектах «СевРАО» действительно есть «отдельные недостатки в обеспечении физической защиты». Связаны они главным образом с истечением сроков «полезного использования имеющихся технических средств физической защиты».

При этом в «РосРАО» подчеркнули, что указанные прокуратурой недостатки — это «выкопировки из актов проверок состояния физической защиты предприятия надзорными органами» — профильным департаментом госкорпорации «Росатом» и управлением государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны.

А это означает, что и на предприятии о существующих недостатках осведомлены и «проводят целенаправленную работу» по повышению защищенности объектов вне зависимости от наличия или отсутствия судебных решений. «В "СевРАО" в полной мере осознают уровень ответственности, возникающий при эксплуатации подчиненных организации площадок, за экологическое благополучие территорий и населения»,— отметил собеседник “Ъ”. Он пояснил, что просьба ответчика об отсрочке связана с необходимостью проведения значительного количества мероприятий в рамках реализации определения суда. Эти мероприятия направлены на изыскание источников финансирования, организацию закупочных процедур и контроль за своевременным и качественным исполнением обязательств подрядчиками. «Реализация проектов совершенствования систем физической защиты — достаточно затратное мероприятие, и мы не располагаем такими средствами одномоментно»,— подчеркнули в «РосРАО». На предприятии отмечают, что сейчас на объектах «СевРАО» приняты «компенсирующие организационно-технические меры», позволяющие поддерживать необходимый уровень защищенности до момента устранения замечаний.

Николай Сергеев