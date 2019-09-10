Черные списки не сокращаются

Более чем за год существования процедуры исключения из черных списков отказников по антиотмывочному законодательству банки реабилитировали около 15 тыс. своих клиентов. ЦБ отмечает, что до разбирательств на уровне межведомственной комиссии дошло значительно меньшее число жалоб, и считает это показателем работы механизма. Однако это капля в море, поскольку, по информации “Ъ”, к настоящему времени в черные списки попали до 1 млн клиентов банков.

В понедельник руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на встрече с бизнес-объединением «Деловая Россия» заявил, что банки реабилитировали более 15 тыс. отказников по антиотмывочному законодательству. «По итогам года с небольшим работы картина следующая: более 15 тыс. реабилитаций проведено на первом уровне. Это значит, что сами банки реабилитировали своих клиентов,— отметил он.— До [межведомственной] комиссии долетело значительно меньшее количество жалоб, то есть механизм реабилитации работает» (цитата по ТАСС).

По словам господина Мамута, при рассмотрении межведомственной комиссией ЦБ дел примерно 45% решений принимается в пользу бизнеса, 55% — в пользу банков.

Списки неблагонадежных клиентов, которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, ЦБ начал формировать в середине 2017 года. При выявлении клиентов, которым отказывается в обслуживании из-за подозрений в нарушении этого закона, банки направляют информацию о них в Росфинмониторинг. Он обрабатывает полученные данные и передает их в ЦБ, а тот в агрегированном виде пересылает их банкам. Однако, как пояснили “Ъ” в банках, в Росфинмониторинг попадают сведения далеко не обо всех подозрительных клиентах. «Туда передаются сведения лишь о клиентах, которые соответствуют жестким требованиям внесения в список,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Черные списки, формируемые самими банками, значительно больше».

Весной 2018 года из-за значительного числа жалоб на необоснованные блокировки была запущена двухуровневая процедура реабилитации таких клиентов. Она предполагает, что клиент может сначала попытаться оправдаться перед банком. «В большинстве случаев необходимо показать подтверждающие документы, на основании которых необходимо перевести ту или иную сумму, и вопрос закрывается»,— поясняет адвокат и партнер юридической компании BMS Денис Фролов. Впрочем, если клиент получил от банка ответ о невозможности пересмотра решения на основе предоставленных документов, то он может обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и Росфинмониторинге. Если комиссия принимает решение о реабилитации клиента, то банк обязан согласиться с этим решением и в течение одного дня направить соответствующую информацию в Росфинмониторинг, который передаст ее в ЦБ, а тот — всем банкам.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ” относительно количества клиентов в черных списках и общего числа жалоб, поданных клиентами в банки и межведомственную комиссию. Однако, по информации собеседников “Ъ”, в них находится до 1 млн банковских отказников. Около 420 тыс. клиентов — это физлица, остальная часть — индивидуальные предприниматели и юрлица. «15 тыс. реабилитированных — это очень мало, просто капля в море»,— говорит господин Фролов.

Банкиры отмечают, что хотя и реабилитируют своих клиентов, но считают, что механизм нуждается в дополнительной проработке. «При подозрении в отмывании средств клиенту могут отказать в проведении операции, открытии счета или расторгнуть договор об обслуживании,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Это разные маркеры, и для каждого должно быть проработано, что именно подразумевает реабилитация, сейчас для банков это не до конца проясненный вопрос».

Светлана Самусева