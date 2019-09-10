Денис Паслер победил по-тихому

В Оренбургской области выбрали главу региона. Врио губернатора Денис Паслер одержал победу, набрав 65,94% голосов при явке 39,55%. Выборы прошли без скандалов и массовых нарушений, что стало главной особенностью избирательной кампании. Оппозиционные кандидаты отметили относительно низкую явку, однако политологи сочли активность избирателей обычной для региональных ­выборов.

На выборах главы Оренбургской области победил врио губернатора Денис Паслер, представляющий «Единую Россию». За него проголосовали 406,1 тыс. избирателей, или 65,94% от общего числа пришедших на выборы. Второе место занял представитель КПРФ Максим Амелин с 23,72% голосов. Анатолия Кобзева (Коммунистическая партия социальной справедливости) поддержали 3,62% избирателей. Выдвиженец Демократической партии России Константин Горячев и представитель «Справедливой России» Сергей Яцына набрали 2,53% и 2,26% голосов соответственно. Средняя явка по области составила 39,55%, что несколько ниже показателя предыдущих выборов главы региона и депутатов заксобрания.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в регионе также проходили дополнительные выборы депутата заксобрания по 3му округу, где победил кандидат от «Единой России» Сергей Аверкиев (53,35% избирателей). В ряде муниципалитетов также выбирали глав советов депутатов местного уровня.

По словам председателя регионального избиркома Александра Нальвадова, выборы прошли открыто, легитимно и без скандалов. Совет по правам человека при президенте Российской Федерации (СПЧ) также сообщил на своем официальном сайте, что серьезных нарушений на выборах в Оренбуржье не было зафиксировано. По данным СПЧ, «была единственная жалоба в ситуационный центр от одного из избирателей, в которой сообщалось, что наблюдатель от КПРФ заснул на одном из избирательных участков».

Кандидат от КПРФ Максим Амелин заявил „Ъ“, что выборы прошли «стандартно и без серьезных инцидентов». «По моему мнению, явка оказалось низкой. Активность избирателей оказалась ниже, чем на предыдущих губернаторских выборах и выборах депутатов заксобрания в 2011 и 2016 годах, когда пришли более 40% избирателей. Это показывает недоверие значительной части населения к институту выборов и действующей власти. Не внушают доверие и электронные комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы. — „Ъ“), которые зачастую запускались лишь с седьмой или восьмой попытки. Избирком отказался выборочно пересчитать бюллетени вручную, где использовались КОИБы»,— рассказал господин Амелин.

Кандидат от «Справедливой России» Сергей Яцына также назвал низкую явку основной особенностью данных выборов. «Естественно, хотелось бы более высокой активности населения. Получается, что не пришедшие на выборы посчитали, что все уже решено за них. В целом прошло все гладко и без серьезных нарушений. Что касается КОИБов, то, по нашим данным, у них допустимая погрешность»,— заявил господин Яцына.

Политолог Дмитрий Орлов заявил, что сомнений в легитимности выборов в Оренбуржье нет. «Явка на губернаторских выборах в Оренбургской области несколько ниже, чем ранее. Но цифра вполне адекватна ранее заявленному уровню готовности населения принять участие в голосовании»,— рассказал эксперт. Политолог также предположил, что относительно невысокая явка в Орске стала следствием решений врио губернатора Паслера по ряду предприятий, при этом социальные проблемы города потеряли свою ­остроту.

Политтехнолог Кирилл Шкилев отметил, что главными особенностями прошедших губернаторских выборов в Оренбуржье являются отсутствие интриги и скандалов. «На федеральном уровне признали, что оренбургские выборы стали одними из самых „чистых“ в стране. Голосование прошло без скандалов и массовых нарушений. Избиратели продемонстрировали вполне нормальную явку для региональных выборов. Что касается Орска, где голосовала лишь четверть горожан, это стало следствием сложной социально-экономической ситуации. Я даже удивлен, что народ все-таки пришел на выборы. Видимо, люди успокоились, и с приходом новой управленческой команды в регионе появилась надежда на изменение жизни к лучшему»,— пояснил господин Шкилев.

Андрей Сазонов