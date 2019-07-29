Банкиру Георгию Беджамову прописали месячный лимит

Банкир Георгий Беджамов, сбежавший в Лондон, вынужден жить на $100 тыс. в месяц — такое ограничение трат суд выставил россиянину, проходящему ответчиком по иску Внешпромбанка, в котором Беджамов был акционером. На время разбирательств счета банкира заморожены, но он смог договориться о сумме, которую может тратить на жизнь, пишет «Би-би-си». Как выжить в Лондоне на $100 тыс. в месяц? Выяснял Иван Якунин.

Изначально суд нанес российскому банкиру слишком сильный удар — предложил жить на $12 тыс. в неделю. Тот запротестовал, потребовал разрешить ему тратить в восемь раз больше и предоставил смету, на что уходят деньги: $75 тыс. в месяц — на аренду пентхауса на Парк-лейн в Лондоне, $85 тыс. — на съем квартиры в Монако, где живет его семья. $60 тыс. — охранникам, $20 тыс. — на одежду, еще $10 тыс. — на услуги парикмахера, консьержа и абонемент в гольф-клуб. Примерно в $25 тыс. банкир оценил представительские расходы. Плюс повар, водитель и карманные деньги детям. Тогда судья Милвин Джарман, который сам получает только $200 тыс. в год, пошел навстречу и поднял планку до $100 тыс. в месяц. Но и этого мало, соглашается живущий в Лондоне бизнесмен Евгений Чичваркин:

— Придется подтянуть пояса, влачить свое тяжкое существование на эти гроши, что поделаешь. — Скажем, бутылка хорошего вина к обеду сколько стоит? Для того чтобы сравнить, в общем, хватит ли этой суммы? — А что такое хорошее? Кто-то пьет каждый день Romanee-Conti 2005 года, оно стоит под 30 тыс., кто-то пьет Girlan за $15 и так же счастлив, а, может быть, даже больше. Я не думаю, что английское правосудие поставило его на грань голодной смерти.

Логику суда можно понять: Внешпромбанк недосчитался больше $1,5 млрд. Эту сумму он и собирается взыскать. Но есть опасения: учитывая образ жизни российского бизнесмена, к тому моменту, как дело дойдет до решения, может ничего не остаться.

В таких делах суд пытается понять, какие траты действительно необходимы, говорит бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов, который работает в британской столице: «Если он скажет, что ему на яхте надо поплавать,— просто ему это нужно для понтов — то нет, не разрешат траты. Допустим, человек может обойтись без шофера, а вот если он не ходящий, то, скорее всего, да. Суд в эту тему въезжает. Понятно, что у учителя одни расходы обычно, а у известной телезвезды — другие. Например, певица Мадонна. Ее профессия предусматривает, что ей надо соответствующим образом одеваться для выступлений — ей такие расходы оставят. А если человек привык закупаться в Harrods каждое воскресенье на какую-то сумму, то это нет».

Возникает разумный вопрос: на чем теперь придется экономить Беджамову? Одна из самых крупных статей расходов — это аренда недвижимости. Парк-лейн, роскошный район в самом центре города, теперь окажется банкиру не по карману. Параметры его дома неизвестны, но руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru Георгий Качмазов уверен, что найти доступную альтернативу не составит труда: «Это район, примыкающий к Мейфэр и к Гайд-парку, центр Лондона, действительно одна из самых элитных точек, где можно жить. Удобно: пешком можно добраться до всех лучших точек, ресторанов. В таком сегменте супердорогого жилья цены могут варьироваться от 20-30 тыс. в месяц до нескольких сотен тысяч.

То, что он снимает там за 75 тыс., это, конечно, что-то ультрадорогое. Но надо понимать, что просто хорошая квартира в центре Лондона будет стоить в районе 10 тыс. в месяц».

Суд оговорился, что в утвержденный лимит не вкладываются услуги адвокатов и врачей. Они оплачиваются отдельно, и никаких ограничений тут не предусмотрено. Что невольно наталкивает наблюдателей на мысль — так вот каким мог бы быть самый гуманный суд в мире.

Сам Георгий Беджамов свою вину в выводе активов из Внешпромбанка отрицает и называет обвинения надуманными.