«Звезда» побьется об лед

По данным “Ъ”, НОВАТЭК на свои 60 млрд руб. построит четыре ледокола на сжиженном газе для обеспечения навигации на западной части Севморпути. Заказ получит дальневосточная верфь «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка), следует из материалов «Росатома», переданных в правительство. В НОВАТЭКе уточняют, что еще ведут переговоры с разными верфями и хотят получить все ледоколы до конца 2023 года. Источники “Ъ” сомневаются в реальности срока, а эксперты полагают, что такие суда будут актуальны лишь после исчерпания ресурса атомных ледоколов типа «Таймыр» к 2025–2026 годам.

Строительство ледоколов на СПГ планируется за счет средств НОВАТЭКа на мощностях «Звезды» с последующей передачей в операционное управление входящему в «Росатом» ФГУП «Атомфлот». Это следует из документов госкорпорации, направленных в правительство (копия есть у “Ъ”). Также «Росатом» предложил поставить срок до 15 октября по представлению в проектный комитет транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры (КПМИ) информации о темпах строительства СПГ-ледоколов.

Ледоколы на СПГ обсуждаются уже два года. Идея принадлежала «Атомфлоту», по заказу которого финская Aker Arctic Technology разработала тендерный проект (см. “Ъ” от 13 июня 2018 года). В федеральном проекте «Севморпуть» (СМП; часть КПМИ) строительство четырех СПГ-ледоколов оценено в 60 млрд руб. внебюджетных средств. О намерениях строить ледоколы заявлял и НОВАТЭК, который в сентябре 2018 года заключил с «Росатомом» соглашение о намерениях по созданию СП. Однако в мае Леонид Михельсон говорил, что управлять СПГ-ледоколами будет СП НОВАТЭКа, «Совкомфлота», COSCO и Фонда Шелкового пути — «Морской арктический транспорт».

В НОВАТЭКе “Ъ” уточнили, что рассматривают решение о строительстве серии из трех ледоколов на СПГ, а также опцион на еще один:

«Ведутся коммерческие переговоры с верфями, в том числе со "Звездой", о строительстве серии со сроками сдачи всех судов до конца 2023 года».

В будущем НОВАТЭК, говорят там, заинтересован передать эксплуатацию ледоколов компаниям, обладающим компетенциями в управлении флотом в условиях ледовой обстановки. В «Росатоме» “Ъ” сообщили, что решение по СПГ-ледоколам будет обсуждаться на совещании 24 июля, а до этого «вопросы преждевременны».

В Дальневосточном центре судостроения и судоремонта (управляется «Роснефтью» и Газпромбанком) “Ъ” заверили, что «Звезда» обладает всеми технологическими возможностями и высококвалифицированными специалистами для строительства ледоколов на СПГ. При объявлении конкурса верфь намерена принять в нем участие. Однако о желании получить этот заказ не раз заявляли и в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По словам ее президента Алексея Рахманова, выполнение заказа возможно на Выборгском судостроительном заводе, Балтзаводе, «Северной верфи». Кроме того, в ОСК говорили о возможной кооперации с финскими судостроителями — Helsinki Shipyard Oy Ришата Багаутдинова и Владимира Касьяненко, куда после сделки с ОСК перешли все производственные активы Arctech Helsinki Shipyard Oy, ранее построившего по заказу Финляндии СПГ-ледокол Polaris.

Господин Рахманов также отмечал, что с учетом новизны проекта головной ледокол будет строиться около 3,5–4 лет, закончить все четыре судна к 2024 году «сложно». Источники “Ъ” в судостроении дают еще более консервативные прогнозы: на строительство ледокола в РФ потребуется около пяти лет, в Южной Корее — четыре года. Еще год нужно закладывать на проектные работы.

Источники “Ъ” давно допускали, что заказ на СПГ-ледоколы будет передан на «Звезду», учитывая необходимость загрузки предприятия. Они говорили, что в качестве одного из вариантов рассматривалось строительство корпуса на китайском Hudong, всего остального — в кооперации с корейскими Samsung или Hyundai. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что вопросы цены и кооперации будут решаться при заключении договора между заказчиком и исполнителем.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что завершение строительства в 2024 году обеих очередей комплекса по перевалке СПГ на Камчатке мощностью 21,7 млн тонн в год потребует обеспечения круглогодичного судоходства в центральном и восточном секторах СМП, которое сможет осуществляться пятью атомными ледоколами ЛК-60 (двумя действующими и тремя находящимися в постройке). Ситуация с ледокольным обеспечением судоходства в западном секторе СМП потребует строительства новых ледоколов на СПГ к 2025–2026 годам — по мере исчерпания ресурса энергетических установок двух атомных ледоколов типа «Таймыр» и возможного вывода из эксплуатации двух дизельных линейных ледоколов типа «Ермак».

Анастасия Веденеева