Минсельхоз вмешался в танковые дела

В России фактически объявлен запрет на использование списанной военной техники в гражданских целях. Органы Гостехнадзора отзывают регистрацию бронетранспортеров и танков, а уже купленную на аукционах технику не регистрируют. Реставраторы Военно-технического общества, обратившиеся с иском к Гостехнадзору, результата не добились. Проблемы возникли и у военно-патриотического парка «Патриот» Минобороны, где не могут зарегистрировать военные машины, которые планировалось задействовать во время танковых экскурсий. Как выяснил “Ъ”, причиной запретов стала позиция Минсельхоза.

О проблемах владельцев военной техники “Ъ” рассказал президент Военно-технического общества (ВТО) Алексей Мигалин. Речь идет о советских бронетранспортерах (БТР), бронированных разведывательно-десантных машинах (БРДМ), некоторых видах танков, демилитаризованных и проданных частным лицам. Минобороны регулярно выставляет на продажу машины 1950–1980-х годов выпуска. В марте этого года, к примеру, продавалась мастерская на базе ЗИЛ-131 за 95 тыс. руб., шасси ГАЗ-66 за 16 тыс. руб. ВТО занимается реставрацией техники, участвуя в выставках и автопробегах.

Общество и другие реставраторы регистрировали машины в органах Гостехнадзора (подчиняются Минсельхозу) как «самоходные машины», что предусмотрено постановлением правительства №938.

Проблемы начались осенью 2018 года. «Мы отреставрировали БТР-40 1955 года, подали документы на регистрацию, но получили отказ»,— говорит Алексей Мигалин. Кунцевский суд Москвы, куда обратился господин Мигалин, занял сторону истца, однако Мосгорсуд отменил решение в июле 2019 года. Одновременно, рассказывает господин Мигалин, владельцы ранее зарегистрированной техники начали получать из Гостехнадзора письма об отзыве документов. С этим столкнулся, в частности, владелец БРДМ-2 1987 года Алексей Дюков в июле. В письме Гостехнадзора говорится, что регистрация проведена с «нарушениями законодательства», и предлагается сдать номера. «Только в Москве около 3 тыс. человек владеют такой техникой, почти все получили уведомления»,— говорит Алексей Мигалин. ВТО планирует направить в прокуратуру коллективное обращение владельцев техники с жалобами на действия Гостехнадзора. Аналогичная ситуация и в других регионах. В Петербурге в нескольких фирмах, организующих туры на военной технике, “Ъ” подтвердили, что не могут зарегистрировать машины.

Жертвой запретов Гостехнадзора стал и подмосковный военно-патриотический парк «Патриот». Еще в 2014 году глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что на территории «Патриота» можно будет «поездить, полетать на военной технике». В 2018 году были разработаны три варианты экскурсионных танковых трасс, которые планировалось построить в 2019–2020 годах. Для этих целей, по данным “Ъ”, администрация парка получила из Минобороны семь машин, включая БТР-70, танк Т-62 и МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный). Парк попытался зарегистрировать танк, но в июне получил отказ, в котором сказано, что это не самоходная машина, а «бронетанковая техника», которую Гостехнадзор регистрировать не может.

“Ъ” направил запрос в парк «Патриот», но ответа не получил. На момент публикации в Минобороны не предоставили ответа на запрос “Ъ”.

В Объединении административно-технических инспекций Москвы (в него входит столичный Гостехнадзор) “Ъ” рассказали, что на учете сейчас стоит более 134 тыс. единиц самоходной техники и прицепов.

Демилитаризованные машины, относящиеся к категории самоходных (бульдозеры, экскаваторы, трактора), регистрируются при наличии «сводных актов, документов, выдаваемых воинской частью», а также документов, «подтверждающих соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности». Колесные бронетранспортеры, которые по своим характеристикам являются «автомобильной техникой», Гостехнадзор также на учет не ставит.

На вопрос “Ъ” о том, как же раньше военные машины ставились на учет, в Гостехнадзоре пояснили: в 2018 году в ходе ведомственного совещания руководством Минсельхоза указано, что регистрация боевой и специальной техники «недопустима», при этом ранее зарегистрированные машины признаются зарегистрированными «в нарушение законодательства». «Данная позиция была выражена в письме Минсельхоза от 23 октября 2018 года, которое было разослано во все органы Гостехнадзора субъектов»,— пояснили “Ъ” в Гостехнадзоре Москвы. Власти Челябинской области, Санкт-Петербурга и других регионов “Ъ” подтвердили наличие такого документа. “Ъ” направил запрос в Минсельхоз. Там повторили позицию, изложенную в письме и в ответе Гостехнадзора. На вопрос, почему же до совещания техника регистрировалась, в Минсельхозе ответа не дали.

Версию выдвинул замдиректора ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» Вячеслав Пронин, по мнению которого самоходные машины должны иметь сертификат соответствия техрегламенту 2011 года «О безопасности машин и оборудования». «Владельцы списанной бронетехники проверок не проходят и сертификатов не получают,— говорит он.— Органы Гостехнадзора на это раньше закрывали глаза, но теперь обращают внимание. Мы поддерживаем такой подход. На этих машинах потом катают туристов, они выезжают на дороги».

Позицию Гостехнадзора Алексей Мигалин называет ошибочной: и БДРМ-2, и БТР-60 являлись отдельными, самостоятельными военными разработками. Под действие техрегламента такие машины не подпадают, считает он. «Для государства от этого решения — сплошные минусы,— говорит господин Мигалин.— Поскольку технику не регистрируют, мы перестаем платить налоги. Возможно, все это как-то связано со сменой руководства Минсельхоза и новой политикой министерства». Напомним, с мая 2018 года ведомством руководит Дмитрий Патрушев.

Эксперт по регистрации автомобилей Борис Ионов новые запреты раскритиковал. «Если есть спрос на реставрацию, сохранение военной техники, надо разработать требования. Возможно, ввести особые правила, а также условия эксплуатации,— говорит он.— То, что происходит,— не цивилизованный путь. Ощущение, что решение связано с позицией какого-то одного конкретного чиновника».

Иван Буранов; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург; Юлия Гарипова, Челябинск