Абхазия голосует дважды

Впервые в истории Абхазии имя нового президента частично признанной республики станет известно лишь по итогам второго тура. В него после напряженной борьбы вместе с действующим президентом Раулем Хаджимбой вышел оппозиционер Алхас Квициния. В Грузии и странах Запада в понедельник дружно объявили выборы нелегитимными, а вот российские дипломаты похвалили абхазов за сделанный ими «выбор в пользу демократии, свободы и независимости».

Обнародованные в понедельник ЦИК Абхазии данные продемонстрировали, что судьбу гонки решал буквально каждый голос: из девяти претендентов на пост главы государства трое — Рауль Хаджимба (23,85%), Алхас Квициния (21,97%) и Олег Аршба (21,6%) — шли практически вровень. До выхода во второй тур, который может состояться 8 сентября, бывшему замглавы МИД Абхазии Олегу Аршбе не хватило 97 голосов. Однако он не стал оспаривать результаты, а принял их как «объективную данность», пожелав удачи своему ближайшему конкуренту, оппозиционеру Алхасу Квицинии.

Международные структуры, такие как Бюро по демократическим правам и свободам ОБСЕ, своих наблюдателей на выборы президента не признаваемой ими республики не отправляли. В качестве наблюдателей выступали политики и эксперты из РФ, Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской Республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Из ФРГ приехал депутат «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер, а из Австрии — генсек Института Суворова (Вена) Патрик Поппель, до этого наблюдавший за выборами в ДНР. Ни у кого из них претензий к воскресному голосованию не возникло.

Зато без замечаний в штабах кандидатов не обошлось. Так, Беслан Эшба, начальник штаба оппозиционера Аслана Квицинии, обратил внимание на слишком большое количество испорченных бюллетеней — «порядка 4 тыс. из 82 тыс.». «Это вызывает определенные сомнения»,— заявил он журналистам. Для сравнения: четыре из девяти кандидатов в президенты не смогли преодолеть планку в 4 тыс. голосов.

Хотя глава республики Рауль Хаджимба и вышел в лидеры гонки, выборы продемонстрировали, что его поддержка в сравнении с результатом 2014 года упала вдвое.

Исправить ситуацию не смогли все его усилия по благоустройству Сухума, а также открытки с поздравлениями «в преддверии дня международного признания независимости Абхазии» (26 августа) и приложенные к ним розы, которые прикрепляли к дверям квартир за день до голосования. «Власти страны делали все возможное, чтобы привлечь внимание избирателей,— ремонтировали дороги и так далее, но, несмотря ни на что, мы достигли хорошего результата»,— заявил в понедельник Алхас Квициния. Между тем господин Хаджимба дал понять, что трагедии не произошло. «В обществе есть разные взгляды на те или иные вопросы, и это нормальный процесс»,— заявил он в понедельник, комментируя результаты первого тура. И добавил: «Мы уже просчитали, где можно получить голоса, какое количество и каким образом».

Как заявил “Ъ” абхазский политолог Инал Хашиг, результаты второго тура главным образом зависят от бывшего президента Абхазии Александра Анкваба. До выборов он поддержал кандидата Олега Аршбу, но теперь, по мнению эксперта, может встать на сторону действующего президента. «Для Александра Анкваба это стратегически выгодно — Хаджимба может гарантировать ему премьерское кресло. Нынешнему президенту же Анкваб нужен как воздух, чтобы выиграть эти выборы»,— заявил эксперт. По его словам, Александр Анкваб «мог бы поддержать и оппозиционера Квицинию, однако тот не согласился предоставить ему кресло премьера».

В любом случае, как заверил эксперт, кто бы ни победил, на внутри- и внешнеполитическую повестку Абхазии это сильно не повлияет. Москва останется самым близким ее партнером, а Тбилиси — непримиримым врагом. Напомним, что президент РФ Владимир Путин поддерживал Рауля Хаджимбу на выборах 2014 и 2004 года. В начале августа российский президент в очередной раз встретился со своим абхазским коллегой и выразил надежду на то, что выборы будут демократичными. В понедельник посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил агентству ТАСС: абхазы сделали «выбор в пользу демократии, свободы и независимости». «Мы как ближайшие и тесные союзники Республики Абхазии уверены, что так будет и впредь»,— добавил он.

В Тбилиси отношение к голосованию в Абхазии оказалось прямо противоположным.

Президент Саломе Зурабишвили заявила, что речь идет о «нелегитимных выборах». «Грузия осуждает этот фиктивный процесс и считает его нарушающим суверенитет страны»,— написала она в Twitter. Главным аргументом Тбилиси в пользу непризнания избирательных процессов в Абхазии остается «изгнание методом этнической чистки сотен тысяч насильственно перемещенных лиц и беженцев». По заявлению МИД Грузии, ситуацию в Абхазии «полностью контролируют российские оккупационные силы».

Рауль Хаджимба в понедельник отметил, что любые заявления Грузии «никакого смысла для Абхазии не имеют». «У нас есть союзник, с которым мы работаем, а все остальное пустословие»,— заявил он. Схожего комментария удостоилось и совместное заявление о непризнании результатов выборов, которое в понедельник выпустили 15 стран Запада. «Самое главное, что мы (сами.— “Ъ”) признаем результаты выборов»,— заявил абхазский президент.

Марина Коваленко; Георгий Двали, Тбилиси