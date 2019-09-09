ВТБ отказался комментировать возможную продажу доли банка в En+ Group

ВТБ отказался комментировать возможную продажу доли в En+ Group китайским промышленным группам. Сегодня утром Financial Times со ссылкой на источники сообщили о переговорах ВТБ с китайскими компаниями.

В распространенном информагентствами заявлении российский банк опровергал информацию издания о возможной сделке. Несколькими часами позже ВТБ скорректировал свою позицию. «Без комментариев»,— говорится в обновленном комментарии банка (цитата по Reuters).

Как утверждают источники FT, российский банк ведет переговоры с двумя китайскими промышленными группами об инвестициях в En+ Group, контролирующей «Русал» и владеющей гидроэлектростанциями в Сибири. Представитель En+ Group отказался от комментариев.

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски попали в санкционный список США. В январе 2019 года ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. В июле компания En+ перерегистрировалась в Калининградской области.

О планах En+ Group после снятия санкций читайте в материале “Ъ” «У Олега Дерипаски заиграли все инструменты».