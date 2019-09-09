РФПИ взял паузу в вопросе покупки доли в EDC

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) взял паузу в вопросе покупки доли в крупнейшей российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

«Вопрос по Eurasia Drilling в той конфигурации, которая обсуждалась с компанией Schlumberger, закрыт, и поэтому если будут новые идеи... И там еще есть, вы знаете, РФПИ, который пока тоже не выступает за то, чтобы это решение пока принималось, они взяли паузу. Мы ждем новых предложений»,— сказал господин Артемьев журналистам (цитата по «РИА Новости»). «Мы видим, что это пауза»,— добавил он.

В начале года РФПИ выступил с готовностью удвоить свои планы по покупке доли EDC — до 30%, но при этом остаться миноритарием. Такое заявление последовало после того, как Schlumberger, претендовавшая на статус крупнейшего акционера EDC и собиравшаяся приобрести 49%, отозвала свою заявку.

Подробнее о переговорах вокруг EDC читайте в материале “Ъ” «РФПИ готов частично заменить Schlumberger».

О том, почему сделки по покупке российских нефтегазовых активов иностранными компаниями зачастую похожи на рулетку,— в материале “Ъ” «Посторонним вход запрещен».