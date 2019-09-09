На довыборах в думу Нижнего Новгорода победили представители «Единой России»

Избирательная комиссия Нижегородской области подвела итоги дополнительных выборов, состоявшихся 8 сентября. Явка на довыборы в законодательное собрание (ОЗС) региона по одномандатному округу № 20 (Кстовский район) составила 15,17%. Избранным депутатом стал заместитель гендиректора «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень от «Единой России».

Явка на довыборах депутатов в городскую думу Нижнего Новгорода составила 11,82%. На всех пяти округах избраны представители «Единой России»: в округе №9 (Ленинский район) победила председатель молодежного парламента при ОЗС Татьяна Скоробогатова, №15 (Канавинский район) – советник губернатора и гендиректор телеканала «Волга» Руслан Станчев, №16 (Канавинский район) – директор нижегородского цирка Инна Ванькина, №21 (Сормовский район) – директор по развитию Нижегородского завода теплообменного оборудования Павел Пашинин, №24 (Сормовский район) – президент «Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития» Евгений Костин.

На выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка составила 29,19%. В день проведения выборов было зарегистрировано шесть обращений граждан. «В целом выборы прошли организованно, в соответствии с избирательным законодательством. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования и подведение итогов выборов, не установлено»,– сообщила председатель облизбиркома Оксана Кислицына.

Анастасия Еремина