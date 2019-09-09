09 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Мордовии депутата оштрафовали на 10 тыс. рублей за оскорбление местного жителя

Старошайговский районный мировой суд оштрафовал местного депутата от «Единой России», главврача районной больницы Татьяну Шишканову на 10 тыс. руб. за оскорбление местного жителя Петра Анисимова, намеревавшегося передать ей резолюцию с требованием отставки главы района. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, инцидент произошел в июле 2019 года. Депутат Татьяна Шишканова отказалась принять документ у господина Анисимова со словами «резолюцию себе в задницу засунь». Активист записал разговор на диктофон и направил жалобы на депутата в различные инстанции. После Татьяна Шишканова объяснила свое поведение усталостью от «насыщенного трудового графика» и извинилась за поведение на заседании политсовета партии.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Интервью

Приложения

Профиль пользователя