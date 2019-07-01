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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Мордовии депутат в грубых выражениях отказалась принимать резолюцию жителей

Депутат Старошайговского района Мордовии от «Единой России», главврач районной больницы Татьяна Шишканова объяснила грубый отказ принять резолюцию жителю района усталостью от «насыщенного трудового графика». Как сообщает пресс-служба местного отделения партии, она извинилась перед избирателями, но может получить замечание.

Конфликт депутата с местным жителем и членом инициативной группы граждан Петром Анисимовым произошел из-за резолюции с требованием отставки руководителя района. Как сообщает Stolica-S.ru, мужчина намеревался лично передать документ в руки Татьяне Шишкановой, но она отказалась взять его со словами «резолюцию себе в задницу засунь». Господин Анисимов, который записал разговор на диктофон, после направил жалобы в различные структуры власти.

На заседании политсовета партии депутат извинилась за свои слова: «Я прошу прощения перед всеми жителями республики, района, нашими избирателями. Я поступила неправильно, проявила несдержанность, но признаюсь честно, накопилась усталость от насыщенного трудового графика». Члены партии предложили вынести Татьяне Шишкановой замечание. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании регионального политсовета.

Анастасия Еремина


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