Сергей Ковалев может надеяться на лучшего

Сергей Ковалев — возможно, лучший отечественный боксер нынешнего столетия — защитил в Челябинске титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом (до 79,4 кг) весе, одержав победу нокаутом в 11-м раунде над британцем Энтони Ярдом в исключительном по драматизму поединке. Она, кажется, вплотную приблизила Ковалева к встрече с просто лучшим из продолжающих выступать бойцов — мексиканцем Саулем Альваресом — в бою, который может войти в число самых дорогих и востребованных в истории.

Первый бой Сергея Ковалева, до сих пор дравшегося почти исключительно в Северной Америке, в родном городе превратился в событие, обреченное, видимо, упоминаться под конец декабря в рейтингах ярчайших в уходящем году. Чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть, какое внимание ему уделили, например, ESPN и BBC и с каким воодушевлением они описывали сюжетные повороты матча.

Это поначалу он тянул не на хит, а на рутинное мероприятие с очевидным раскладом. Соперничество матерого 36-летнего мэтра, в чьем послужном списке куча топовых поединков, в том числе чемпионских, с такими же, как он, мэтрами и признание бойцом номер один по итогам года от авторитетнейших изданий, с 28-летним выскочкой, кичащимся отсутствием полноценного любительского бэкграунда и в профессионалах набившего впечатляющий «рекорд» из досрочных выигрышей в поединках в основном со слабаками и середняками, выливалось в суровый урок опыта и класса для молодости и наглости. Сергей Ковалев внятно демонстрировал, что такое превосходство в школе и хладнокровии, что такое следование установке. Его джеб был постоянной головной болью для мускулистого британского живчика Энтони Ярда. А подключившаяся к джебу в четвертом раунде правая стерла с лица британца ухмылку, заставила забыть о привычке обезьянничать на публику после каждого удачного уклона, а вместо этого, переводя дух, хватать ртом воздух. Ярд со всей своей рельефной мускулатурой, ужимками мастера не был похож на человека, которого обожающий Ковалева челябинский зал должен был бояться.

И вот под занавес седьмого раунда британец, который долго был куклой на ниточке в твердых чемпионских руках, вдруг очнулся, рванул в атаку. А дальше происходило нечто совсем странное, нечто, на что трибуны должны были смотреть с ужасом.

На это обращали внимание практически все, кто перед боем выискивал шансы претендента. У его длинной серии досрочно завершенных боев было и второе, что ли, дно. Энтони Ярд благодаря своему умению вырубать оппонентов никогда не находился в ринге дольше семи раундов. То есть он никогда не работал в том специфическом режиме, в котором работают во вторых половинах 12-раундовых боев: на остатках кислорода, на силе воли, на инстинктах.

Восьмой раунд был для британца чужой, незнакомой территорией. И именно в нем он обрушил на Сергея Ковалева шквал ударов — попал правой, добавил, еще попал в голову, еще и еще… Ковалева шатало, мотало. Он был похож на человека, готового вот-вот упасть. Чемпион смог не упасть до гонга. А все, кто комментировал этот бой, разумеется, внимательно прислушивались к тому, что говорит ему в углу тренер Бадди Макгирт. А Макгирт говорил, что, если Ковалев и дальше будет пропускать так безропотно, он остановит бой. И в этих словах при желании даже можно было расслышать печальный подтекст — не требование перестать пропускать, а предупреждение о неизбежном…

Новый сюжетный поворот был еще круче предыдущего. Сергей Ковалев в девятом раунде в лучшем случае должен был продолжать выживать, восстанавливаться после жуткой трепки. А он снова предстал бойцом, крепко стоящим на ногах, внимательным, не собирающимся убегать. А Энтони Ярд снова предстал новичком столкновений такого уровня — слегка растерянным, часто что-то делающим невпопад. И — получающим оплеухи.

О «воскрешении» Сергея Ковалева идеально рассказывает статистика CompuBox по нанесенным в девятом раунде ударам: у Ковалева до цели добрался 31, у Ярда, только что стрелявшего очередями и без промаха,— пять. В десятом раунде превосходство было еще более заметным, и теперь британец сосредоточился на выживании. Он дотерпел до гонга, но в 11-м раунде, напропускавший, уже «плывущий», подставился под классный удар, короткий, но тяжеленный, левой, от чемпиона и навзничь рухнул на настил, чтобы возродить одну очень актуальную для Сергея Ковалева и всего мирового бокса тему.

Эта тема — будущий бой россиянина. Вчера большинство комментаторов, подводя итоги челябинского матча, конечно, упоминали имя Сауля Альвареса. Мексиканец сегодня возглавляет все авторитетные рейтинги сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории и считается персонажем, гарантирующим в случае участия в бою колоссальные сборы. Доходы от двух его поединков против знаменитого казахстанца Геннадия Головкина в 2017 и 2018 годах составили около $200 млн. С Головкиным Альварес дрался в рамках среднего веса (до 72,6 кг), но уже успешно выступал в суперсреднем (до 76,2 кг). Именно из суперсредней категории в полутяжелую, родную для Ковалева, перешел в свое время Андре Уорд, американская знаменитость, чтобы встретиться с выдающимся российским боксером. Противостояние с Уордом было пока наиболее заметным в биографии Ковалева, дважды потерпевшего от американца довольно спорные поражения. Противостояние с Альваресом, безусловно, прозвучало бы еще громче.

То, что команды Сауля Альвареса и Сергея Ковалева уже вели переговоры об организации боя, не секрет. Их факт подтверждали глава Main Events, промоутерской компании, работающей с Ковалевым, Кэти Дува и представители Golden Boy Promotions, ведущей Альвареса. Более того, уже была названа предполагаемая дата поединка — 2 ноября. Но переговоры все же сорвались, хотя, по выражению Дувы, были «близки к успеху», а Ковалеву вместо Альвареса достался в соперники Ярд.

ESPN не сомневается, что после яркой победы Сергея Ковалева в Челябинске переговоры будут возобновлены. В качестве доказательства телеканал привел свежее заявление Джо Марковски, вице-президента североамериканского подразделения стримингового сервиса DAZN, с которым у Альвареса контракт. По словам Марковски, «не является тайной», что Ковалев — «тот, кого сервис хочет видеть» оппонентом мексиканца. «Возможно или нет осуществить бой в ноябре — это еще нужно решить»,— добавил он.

Сергей Ковалев, говоря после поединка против Энтони Ярда о своем будущем, тоже, естественно, коснулся истории с Саулем Альваресом и сказал: «Если он хочет драться, я готов».

А BBC специально поинтересовалась мнением нескольких аналитиков, следивших за челябинским матчем, по поводу целесообразности организации боя Ковалева с Альваресом. Одним из аналитиков был Андре Уорд. Свою точку зрения он выпалил не задумываясь: «Ковалев доказал, что все еще кое-чего стоит. А сейчас ему надо отхватить деньги Канело (прозвище Альвареса.— "Ъ") и с чистой совестью уходить».

Алексей Доспехов