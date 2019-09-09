Brabus сделал 900-сильный G-Class

Brabus G V12 900 One of Ten. Фото: Brabus

Brabus G V12 900 One of Ten. Фото: Brabus

Brabus G V12 900 One of Ten. Фото: Brabus

Brabus G V12 900 One of Ten. Фото: Brabus

Brabus Adventure. Фото: Brabus

Brabus Adventure. Фото: Brabus

Brabus Adventure. Фото: Brabus

Проект Brabus G V12 900 One of Ten отличается новым двигателем. Модель получила 6-литровый бензиновый V12 от седана Mercedes-Benz S600 L, но при этом объем двигателя был увеличен до 6,3 литров, а мощность путем замены турбин и других доработок выросла с 530 до 900 л.с. Крутящий момент ограничен 1200 Н/м, чтобы его могла выдержать 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Внедорожник получил доработанную подвеску, а также карбоновый аэродинамический обвес, расширяющий кузов на 10 см. Предложены фирменные колесные диски размером до 24 дюймов. Салон отделан кожей и алькантарой, декоративные панели выполнены из углепластика, а некоторые элементы — из алюминия. Для задних пассажиров предусмотрены три аналоговых прибора, показывающие скорость, температуру наружного воздуха и время. Тираж Brabus G V12 900 One of Ten составит 10 экземпляров.

На базе дизельного Mercedes-Benz G 350 d в тюнинг-ателье сделали внедорожник Brabus Adventure. Фирменный блок управления двигателем Eco PowerXtra D35 позволяет увеличить мощность двигателя с 286 до 330 л.с. Мотор сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Также в Brabus предлагают адаптивную подвеску, позволяющую увеличивать дорожный просвет на 40 мм.

Модель получила углепластиковый обвес, расширяющий кузов на 10 см, дополнительную оптику на крыше, багажник с креплениями для шанцевого инструмента, лестницу для доступа на крышу, наружный держатель запасного колеса и встроенную в передний бампер лебедку. Предусмотрены 20-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками. Проект Brabus Adventure может быть создан на базе любой версии Mercedes-Benz G-Class.

Для обоих внедорожников в Brabus готовы предложить любые сочетания материалов и цветов для отделки салона, которые выберет заказчик.