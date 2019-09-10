Сегодня исполняется 49 лет председателю совета директоров АО «Русская медная компания» Игорю Алтушкину
Его поздравляет абсолютный чемпион мира по боксу среди профессионалов Константин Цзю:
— Игорь Алексеевич, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю продолжать в том же духе поддерживать российский спорт, создавая новые залы и возможность тренироваться детям! Всегда в одном углу, всегда готов поддержать, что вы делаете.
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