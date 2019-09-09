Шеф-редактор уфимского «Эха» подозревает вброс бюллетеней на своей УИК

Шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, работавший на выборах 8 сентября членом УИК №371 с правом решающего голоса в Уфе (участок работал на территории лицея №96), подозревает, что на его участке был вброс бюллетеней. Он мог произойти, когда член комиссии отлучился с участка около 16 ч на пять минут, а вернувшись, увидел, что «у двоих членов комиссии явка резко пошла в гору».

На просьбу показать журнал регистрации избирателей Руслан Валиев получил отказ.

При подсчете среди 724 бюллетеней за единоросса Радия Хабирова Руслан Валиев увидел примерно 200 бюллетеней, распределенных группами по 20-30 штук, с одинаковыми внешними признаками: «сложены ровно так, как их подготовили члены УИКа», «отметки в виде галочек проставлены одной рукой на скорую руку». «Не нужно быть графологом или криминалистом, чтобы отличить вброшенные бюллетени от обычных»,— отмечает он. На замечание журналиста члены УИК «слушали молча и опускали взгляды».

Свои сомнения в результатах голосования Руслан Валиев описал в особом мнении, приложив его к итоговому протоколу. «Единственный способ доказать правоту или ошибочность моих выводов — это изучение записей с камер. Если их не предоставят, то мои выводы останутся просто отдельной точкой зрения»,— заключил он.

Явка на УИК №371 составила 50%. За Радия Хабирова проголосовали около 65% избирателей. «Это меньше, чем по Республике Башкортостан, по Уфе и по Советскому району, в частности. Но это больше, чем на участках, где были сильные наблюдатели, которые боролись за чистоту выборов. Выводы делайте сами»,— отметил журналист.

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов (возглавляет также совет директоров государственного ИА «Башинформ») ранее заявлял, что Радию Хабирову для победы вбросы были не нужны, а сам он «заклинал УИКи провести чистейшие выборы».

Как в Башкирии прошли выборы главы, подробнее в материале «Не врио больше».

Наталья Павлова