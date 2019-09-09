СМИ: министр внешней торговли Швеции возглавит МИД

Министром иностранных дел Швеции станет Анн Линде, сообщил телеканал SVT. Госпожа Линде с 25 мая 2016 года занимает должность министра внешней торговли страны.

«Согласно надежным источникам, Анн Линде становится следующим министром иностранных дел Швеции. Ожидается, что премьер-министр Стефан Левен сделает официальное заявление во вторник»,— сказал политический обозреватель Матс Кнутсон.

По мнению господина Кнутсона, помимо политических заслуг госпожи Линде причиной ее назначения служит ее половая принадлежность. «Для правительства было бы проблематично заменить женщину мужчиной и при этом заявить, что она проводит феминистскую внешнюю политику»,— заявил он.

Напомним, глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила об уходе из правительства 6 сентября. Политик объяснила это желанием проводить больше времени с мужем, детьми и внуками.

Интервью Маргот Вальстрем “Ъ” об итогах ее визита в Москву в 2017 году читайте в материале “Ъ” «"Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое"».